Носителите на Наградата на филмовата академия на САЩ, известна още като “Оскар”, вече са известни. Мястото на събитието, което се проведе на 2 март, не е променено – Dolby Theatre на Hollywood Boulevard. Тази година сред номинираните бяха филми, които засягат теми, близки и разбираеми за обикновения човек. Както винаги, и 97-ата церемония бе богата на неочаквани статистики, задкулисни истории и любопитни факти от филми за тазгодишните претенденти. Ето 10 факта за Оскарите 2025.

Номинациите за наградите на Академията трябваше да бъдат обявени на 17 януари 2025 г., но бяха отложени за 23 януари 2025 г. поради горските пожари в Лос Анджелис.

Водещ на церемонията беше комикът, телевизионен водещ и подкастър Конан О’Брайън. Тази година той получи престижната награда “Марк Твен”, която се присъжда на най-добрите представители на американския хумор. Преди О’Брайън го получиха Упи Голдбърг, Стив Мартин, Дейвид Летърман и Адам Сандлър и други.

Лидер по брой номинации беше френският филм на Жак Одиар „Емилия Перес“ – той имаше 13 от тях. Това е рекорд сред неанглоезичните филми. Преди това принадлежеше на филмите „Клекнал тигър, скрит дракон“ (2000 г.) и „Рома“ (2018 г.), всеки от които имаше по 10 номинации.

“Емилия Перес” и “Аз съм още тук” станаха също десетият и единадесетият неанглоезичен филм, които се състезават за най-добър филм и най-добър чуждоезичен филм през същата година. Това е първият път, когато два филма са номинирани и в двете категории.

“Все още съм тук” е първият португалоезичен филм, номиниран в категорията за най-добър филм.

Главната актриса в „Емилия Перес” Карла София Гаскон, номинирана за “Оскар”, изповядва японската религия Ничирен. Това е един от популярните японски клонове на будизма. Обект на спасение в Ничирен не е индивидът, а обществото и страната като цяло.

На 29 години Тимъти Шаламе стана най-младият двойно номиниран за най-добър актьор след Джеймс Дийн през 1957 г. Шаламе е номиниран за ролите си в Call Me by Your Name и Nobody.

Тази година активно работещата Джулиет Тейлър беше удостоена с почетна награда на Академията заедно с покойния композитор Куинси Джоунс. Тя е кастинг директор, който е избрал актьори за повече от 100 филма, 43 от които са филми на Уди Алън.

Част от филма “Анора” (6 номинации) е заснет в имение в Ню Йорк, което всъщност принадлежи на руски олигарх.

Милиардерът Василий Анисимов го купува от италиански търговец на автомобили през 1995 година. По-късно къщата е продадена на семейството на собственичката на спа веригата Ирина Давидова. Режисьорът Шон Бейкър просто въвежда в търсенето фразата „най-доброто и най-голямото имение на Брайтън Бийч“. Снимките в къщата продължиха три седмици. Най-ценните предмети от интериора бяха заменени с копия или защитени с плексиглас по време на снимките. Сега къщата с панорамна гледка към моста Mill Basin вече се показва на туристите като местна забележителност.

За първи път в историята на наградите, актьор от Русия – Юра Борисов, беше номиниран за “Оскар”. Той е един от актьорите помогнали за успеха на “Анора”.

За снимките на “Конклавът” на Едуард Бергер, който получи 8 номинации за “Оскар”, в павилионите на италианското студио Cinecita е създадено точно копие на Сикстинската капела.

По време на подготовката за снимките на филма „Никой не знае“ (8 номинации) за Боб Дилън, актьорът Тимъти Шаламе научи 40 от песните на музиканта, за да ги изпее пред камера, и качи 10 килограма. Песните на Дилън, изпълнени от него, бяха издадени като отделен албум, а техният автор нарече изпълнението на актьора много убедително.