Производители на вино и спиртни напитки от ЕС настояват за 0% мита в новата търговска сделка със САЩ

Европейските производители на вино и спиртни напитки изразяват предпазливост относно изключването им от новото търговско споразумение между ЕС и САЩ, като индустриалните организации настояват за отделно споразумение, специфично за сектора.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в неделя, че рамковото споразумение, което налага 15% мито върху стоки от ЕС, не съдържа решение за винената и спиртната индустрия, но се очаква преговори по въпроса да се водят през следващите седмици.

Произходът е от решаващо значение за виното и спиртните напитки, което прави преместването на производството в друга държава почти невъзможно. Едно освобождаване от мита за целия сектор би донесло облекчение за индустрията, която вече страда от намаляващо потребление и променящи се навици.

Акциите на компании като Pernod Ricard, Remy Cointreau, Diageo и Davide Campari първоначално се повишиха в понеделник с надежда за специално изключване, но впоследствие загубиха част от спечеленото поради нарастващата несигурност.

За разлика от тях, пивоварите, чиято продукция е по-локализирана и по-малко засегната от мита, регистрираха спад, въпреки че Heineken отчете по-добри от очакванията резултати за първото полугодие, но отбеляза охлаждане на потребителското настроение в САЩ.

Индустрията иска ясно изключение

Comité Européen des Entreprises Vins (CEEV), представляващ винената индустрия в Европа, призова секторът да бъде включен в окончателния списък на продукти, обхванати от споразумение за нулеви мита.

„С голямо внимание очакваме резултата от преговорите относно продуктите, които ще бъдат включени в нулевото митническо споразумение, включително и някои селскостопански продукти“, каза Марция Варваглионе, президент на CEEV.

„Вярваме, че търговията с вино е от огромна полза и за ЕС, и за САЩ“, добави тя.

Новото споразумение между ЕС и САЩ предвижда нулеви мита за определени стратегически продукти, включително самолети и части, някои химикали, генерични лекарства и оборудване за полупроводници. Преговорите за други изключения продължават.

Крис Суонгър, президент на Distilled Spirits Council of the U.S., също изрази надежда за решение в полза на целия сектор:

„Оставаме оптимисти, че това позитивно развитие ще доведе до връщане на нулеви мита за спиртните напитки между ЕС и САЩ“, каза той.

Митата удрят печалбите

Алкохолът е сред водещите експортни стоки на ЕС за САЩ – около 9 млрд. евро (10.5 млрд. долара) през 2024 г., по данни на Евростат. От своя страна, САЩ е изнесла спиртни напитки за 1.2 млрд. долара към 27-те държави от ЕС през миналата година.

Европейските спиртни компании отчитат няколко поредни тримесечия на слаби продажби, попаднали в епицентъра на търговски напрежения, а следпандемичният спад в потреблението допълнително ги натиска.

Анализаторът Верушка Шети от Morningstar заяви, че несигурността около митата ще тежи върху производителите на напитки, въпреки че те планират смекчаващи мерки като увеличения на цените.

„Очакваме отрицателно въздействие върху маржовете на компаниите, но смятаме, че ефектът ще бъде ограничен чрез ценова политика“, пише тя.

Повишенията в цените може да изтласкат фирми от пазара

CEEV прогнозира, че евентуалното налагане на мита ще доведе до увеличение на цените на европейските вина в САЩ и дори може да извади някои компании от пазара.

Според организацията, предишното 10% мито върху вноса от ЕС, наложено при временното 90-дневно замразяване от президента Тръмп, е довело до спад от около 12% в приходите на винопроизводителите.

„Производителите може да поемат част от разходите, за да избегнат поскъпване за потребителите, но това не винаги е възможно или ефективно“, каза д-р Игнасио Санчес Рекарте, генерален секретар на CEEV, в имейл до CNBC.

Реакции от производителите

Йоанис Параскевопулос, съосновател на гръцката Gaia Wines, заяви:

„Логиката подсказва, че ще има негативен ефект – не познавам потребители, било то европейци или американци, които да приветстват повишения на цените.“

От друга страна, компании като Moët & Chandon, част от LVMH, заявиха, че ще приемат прагматичен подход, докато ситуацията не се изясни: