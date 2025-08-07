Над 1500 цивилни може да са избити при атака на най-големия лагер за разселени в Судан

Повече от 1500 цивилни вероятно са били избити по време на атака срещу най-големия лагер за разселени лица в Судан през април, пише в. „Гардиън“.

Разследване на изданието за 72-часовата атака на паравоенните „Сили за бърза подкрепа“ (RSF) срещу лагера Замзам в Северен Дарфур откри множество свидетелства за масови екзекуции и отвличания. Стотици цивилни все още са в неизвестност.

Предишни доклади за нападението над Замзам, случило се между 11 и 14 април, посочваха, че до 400 цивилни са били убити. Организацията на обединените нации съобщи за „стотици“ загинали. Комитет, създаден да разследва броя на жертвите, досега обаче е „преброил“ над 1500 убити и се очаква броят им да достигне 2000 души.

Мащабът на жертвите поставя нападението на „Сили за бърза подкрепа“ на второ място по бруталност след подобно клане на етническа основа в Западен Дарфур преди две години. Войната между паравоенната организация, водена от араби, и суданската армия, която избухна през април 2023 г., е белязана от многократни зверства, които принудиха милиони хора да напуснат домовете си и причиниха най-голямата хуманитарна криза в света, припомня „Гардиън“.