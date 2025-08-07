Общият награден фонд на US Open през 2025 г. ще бъде от рекордните 90 млн. долара

За първи път в историята на Откритото първенство на САЩ по тенис (US Open) наградният фонд ще бъде от рекордните 90 милиона долара. Това съобщи пресслужбата на турнира.

Победителите в мъжкия и женския сингъл ще спечелят по 5 милиона долара, финалистите – по 2.5 милиона долара. За сравнение, миналата година шампионите от US Open получиха по 3.6 милиона долара, финалистите – по 1.8 милиона долара. Общият награден фонд на турнира през 2024 г. беше 75 милиона долара.

Отбелязва се също, че победителите в категориите двойки и смесени категории ще получат по 1 милион долара.

US Open е четвъртият и последен от четирите турнира от Големия шлем по тенис,

провеждан след Откритото първенство на Австралия, Откритото първенство на Франция и Уимбълдън.

Турнирът се организира ежегодно от Тенис асоциацията на САЩ в Куинс, Ню Йорк, а мачовете се играят на твърдите кортове на Националния тенис център „Били Джийн Кинг“ в Ню Йорк. Тази година състезанието ще се проведе от 24 август до 7 септември.

Настоящите шампиони на сингъл от US Open са италианецът Яник Синер и Арина Сабаленка от Беларус.

Откритото първенство на САЩ започва в последния понеделник на август и продължава две седмици, като средният уикенд съвпада с празника на Деня на труда на Съединените щати. Всички участващи играчи трябва да са навършили четиринадесет години. От началото на Откритата ера на тениса през 1968 г. събитието е отворено както за аматьори, така и за професионални играчи.

Турнирът се състои от пет основни първенства: мъжки и женски сингъл, мъжки и женски двойки и смесени двойки. Приходите от продажба на билети, спонсорства и телевизионни договори се използват за развитие на тениса в Съединените щати.