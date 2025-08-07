Манията по матча крие риск от анемия при вегани и вегетарианци

Вегани и вегетарианци са изложени на по-висок риск от недостиг на желязо при прекомерна консумация на матча, предупреждават специалисти по хранене.

Светът е обзет от жажда за матча – яркозелена японска напитка, известна със своите ползи за здравето и съдържанието на кофеин.

Но напитката, която мнозина предпочитат, може да крие и недостатък. Освен че популярността ѝ изчерпва глобалните запаси, прекалената ѝ консумация може да допринесе за дефицит на желязо.

Диетолози предупреждават, че зелените лате напитки могат да влияят върху усвояването на желязото, като вегетарианците и веганите са изложени на по-висок риск от месоядните.

Матча се прави от листата на зеления чай Camellia Sinensis, смлени на фин прах. Тъй като растението се отглежда на сянка, то произвежда повече хлорофил, който придава дълбокия му зелен цвят и увеличава концентрацията на хранителни вещества.

Матча съдържа полезни, но и ограничаващи съединения

Роб Хобсън, диетолог и автор на книгата Unprocess Your Family Life, обяснява, че напитката наистина има ползи:

„Съдържа полифеноли, които защитават тялото от оксидативни увреждания. Това намалява възпалението и предпазва от хронични заболявания“.

„Матча съдържа кофеин, който подпомага концентрацията, но също така и L-теанин, който балансира възбуждащото действие на кофеина.“

Изследвания сочат, че полифенолите в матча могат да намалят риска от сърдечни заболявания. Но същите тези полифеноли затрудняват усвояването на желязо в организма.

Как матча влияе върху желязото

Проф. Гюнтер Кюнле, експерт по хранене в Университета в Рединг, обяснява, че матча може да възпрепятства усвояването на нехемово желязо (намиращо се в растителни храни като леща, листни зеленчуци и тофу).

„Тя съдържа съединения като катехини и танини – и двете са полифеноли, които се свързват с желязото в храносмилателния тракт и пречат на усвояването му от организма,“ казва проф. Кюнле.

„Тези комплекси преминават през червата без да бъдат използвани – това може да намали усвояването на желязо с до 50%, макар че ефектът варира според индивида, времето на хранене и вида на храната.“

Вегетарианците и веганите са по-уязвими

Същият ефект се наблюдава и при консумацията на зелен чай, който също е богат на полифеноли. В един регистриран случай, мъж на 48 години развил анемия вследствие на прекомерна консумация на зелен чай.

Хобсън подчертава, че ако човек има балансирана диета, няма място за притеснение, но отбелязва, че вегетарианците са в по-голям риск, защото те разчитат на източници на нехемово желязо – за разлика от хемовото желязо, съдържащо се в месото.

„Ако сте веган или вегетарианец и основно набавяте желязо от леща, зелени листни зеленчуци и тофу, по-добре е да не пиете матча по време на хранене, тъй като може да попречи на усвояването на желязото,“ казва Хобсън.

Също така, ако приемате добавки с желязо, не трябва да ги приемате заедно с матча, тъй като напитката намалява тяхната ефективност.

Какви са симптомите на дефицит на желязо?

Според NHS, недостигът на желязо (анемия) може да доведе до:

Умора

Задъхване

Бледа кожа

Главоболие

Сърцебиене

Според проучване на Университета Лунд в Швеция:

38% от участниците, които са били тийнейджърки

и 70% от участниците, които са били вегани или вегетарианци

са имали недостиг на желязо.

Как да се насладим безопасно на матча?

Ако искате да се възползвате от полезните свойства на матча:

Не я пийте по време на хранене

Избягвайте добавяне на много сироп или сметана

Най-здравословният вариант според Хобсън: пийте я чиста

