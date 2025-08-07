Белият дом нарежда противодействие на Закона за цифровите услуги на ЕС

Белият дом е наредил на американските дипломати в Европа да засилят усилията си за противодействие на Закона за цифровите услуги на ЕС (DSA). Това съобщи Ройтерс, която прегледа официална телеграма от Държавния департамент на САЩ.

На служителите на американските дипломатически мисии в ЕС е наредено да „започнат лобистка кампания за формиране на европейска опозиция на DSA“. Според Вашингтон, законът потиска свободата на словото и налага значителни допълнителни разходи на американските технологични компании.

В телеграмата, подписана от държавния секретар на САЩ Марко Рубио на 4 август, се отбелязва, че Брюксел въвежда „неразумни“ ограничения върху свободата на изразяване в борбата срещу речта на омразата и разпространението на дезинформация, а DSA допълнително затяга тези ограничения. Американските дипломати са инструктирани редовно да се свързват с представители на правителствата на общността на държавите, както и с агенции, отговорни за цифровите услуги. Целта на дипломатическите мисии е да им предадат опасенията на САЩ относно Споразумението за цифрови услуги (DSA) и финансовите разходи за американските технологични компании. Документът съдържа конкретни препоръки към американските дипломати как да променят законодателството на ЕС и тези, които да им помогнат да формулират необходимите аргументи.

Подобна заповед към дипломатите показва засилване на усилията на американската администрация за насърчаване на това, което тя нарича „американска традиция на свобода на словото“ – политика, която допълнително изостри и без това напрегнатите отношения на САЩ с европейските съюзници, съобщи агенцията.

Както по-рано заяви заместник-председателят на Европейската комисия, европейският комисар по технологичен суверенитет, сигурност и демокрация Хена Виркунен, Брюксел не възнамерява да обсъжда промени в ключови цифрови актове на Европейския съюз, включително Закона за цифровите услуги и Закона за цифровите пазари, по време на търговските преговори със Съединените щати.

Законът на ЕС за цифровите услуги влезе в сила през август 2023 година. Той значително засили контрола върху 19 платформи, включително Facebook и Instagram (собственост на корпорацията Meta), AliExpress, Amazon Store, AppStore, Booking и други. Ако компаниите не спазват закона, те са изправени пред глоба до 6% от глобалните си приходи.