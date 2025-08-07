Сред трите номинации за заместник-омбудсман е и тази на шефката на КЗП – Мария Филипова

Три дами – Деница Димитрова, Марина Кисьова де Хеус и Мария Филипова – са кандидатите, номинирани за заместник-омбудсман. Това става ясно от документите, публикувани на сайта на институцията на омбудсмана, сред които е и писмено съгласие на всеки един от кандидатите и концепция за работата им като бъдещ заместник-омбудсман.

Първото постъпило предложение (на 4 август) е от Асоциация „Активни потребители“ и то е за кандидатурата на Мария Филипова, настоящият председател на Комисията за защита на потребителите.

Втората номинация от 6 август е за Марина Кисьова де Хеус, изпълнителен директор на Фондация „Екатерина Каравелова“ и член на Националния съвет по равнопоставеност на жените и мъжете към Министерския съвет. В мотивите си защо се кандидатира за поста заместник-омбудсман Марина Кисьова де Хеус отбелязва, че през годините е работила с международни институции, включително с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа и с Международния наказателен съд в Хага, където е имала възможност да се включи в изготвянето на анализи, политики и становища.

Третата номинация, също регистрирана на 6 август, е на Деница Димитрова, направена от Националната мрежа за децата. За нея номиниралите я отбелязват, че е личност с доказан професионален и обществен принос в сферата на социалната политика, в защитата на правата на хората с увреждания и в устойчивото развитие на гражданското общество. Димитрова е била народен представител в 40-ото Народно събрание (2005 – 2009 г.), където активно е участвала в работата на няколко комисии – Комисията по труда и социалната политика, Комисията за държавната администрация, а освен това е била и заместник-председател на Комисията по енергетика.

Припомняме, че съгласно приетите правила от парламента предложенията за кандидати за заместник-омбудсман могат да се правят от юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, като техният предмет на дейност трябва да е защитата на правата на човека.

Велислава Делчева бе избрана за омбудсман от парламента на 18 юли 2025 г. и според правилата нейният заместник трябва да бъде избран в срок от един месец. Припомняме, че заместник-омбудсманът е сред потенциалните кандидати за служебен премиер.