Няма да предам индийските фермери, дори да платя висока цена за това, заяви Моди

Индийският министър-председател Нарендра Моди заяви, че няма да предаде интересите на индийските фермери, дори ако трябва да плати висока цена. Това са първите му коментари след като американският президент Доналд Тръмп наложи 50% мито върху индийските стоки.

По думи на Тръмп, новото мито, което влиза в сила на 28 август, е наложено, за да се накаже Индия за покупките ѝ на руски петрол. Индийското външно министерство нарече решението „изключително нещастно“ и обяви, че „Индия ще предприеме всички необходими стъпки, за да защити националните си интереси“.

САЩ все още не са обявили подобно мито за Китай, който е най-големият купувач на руски петрол. Експерти твърдят, че Китай е пощаден засега, защото има предимство пред САЩ заради запасите си от редки минерали и други подобни стоки, които Индия не притежава.

В отговор на напрежението, Индия предприема действия, които сигнализират, че може да се наложи да обмисли други партньорства. Министър-председателят Нарендра Моди подготвя първото си посещение в Китай от над седем години, което предполага потенциално пренареждане на съюзите, съобщава Ройтерс.