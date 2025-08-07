Електронната система за завеждане на дела във федералните съдилища в САЩ е хакната

Неидентифицирани хакери са извършили кибератака срещу електронната система за завеждане на дела на федералните съдилища на САЩ, като са откраднали част от данните за наказателни дела и обвиняеми, които са се намирали там. Това съобщи Politico, позовавайки се на източници в американската съдебна система.

Те отбелязаха, че хакерската атака може да е довела до кражба на лични данни на свидетели и информатори, които са включени в програми за защита, гарантиращи анонимност и сигурност. Министерството на правосъдието на САЩ, заедно с федералните съдилища, се опитва да определи мащаба на въздействието на тази атака.

Хакнатата електронна система се състои от два компонента:

платформа за управление на дела, която участниците в процеса използват за качване на дигитализирани документи, свързани с разглежданите дела, и платформа за ограничен достъп до тази информация. Системата, освен информация за свидетели и обвиняеми, съдържа информация за заповеди за арест и заповеди за обиск. Източници на Politico се опасяват, че данните, получени от хакерите, ако бъдат предадени на криминални елементи, ще помогнат на отделни престъпници да избягат.

Досега американските власти нямат представа кой стои зад кибератаката.