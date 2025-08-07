Срещата на Путин и Тръмп: Дяволът е в детайлите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да се срещне с руския си колега Владимир Путин още следващата седмица. Той посочи, че ще се срещне и с украинския президент Володимир Зеленски. Американският президент не се ангажира да коментира дали споразумението за край на войната е близо, но по всичко личи, че му е писнало от „европейските проблеми“.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф се срещна с Путин в Кремъл в сряда, 6 август, само два дни преди крайния срок, определен от Белия дом на Москва да спре войната си срещу Украйна или да се изправи пред допълнителни санкции.

Руският президент е заявил пред Уиткоф, че е готов за среща очи в очи с Тръмп. Това означава, че е съвсем реално тя да се състои, въпросът е дали Вашингтон е готов да приеме червените линии на Москва – Украйна да не се присъединява към НАТО и да запази четирите частично превзети украински региона и полуостров Крим, който анексира през 2014 година. Друг въпрос е до каква степен

Путин е готов за компромис и дали има желание наистина да сложи край на войната.

Тръмп вече се измори от дипломатически совалки между Москва и Киев и очевидно иска да разреши конфликта, защото има други приоритетни политики, най-вече икономиката на САЩ. Той не веднъж показа, че Европа не му е първа грижа.

Тръмп се надява да проведе тристранна среща с Путин и Зеленски след срещата си с руския лидер. Той вече е информирал европейски лидери, че ще се срещне с Путин. Интересното е, че в свое изявление украинският президент Зеленски заяви, че вярва, че американският натиск действа и Русия вече е по-склонна на примирие.

Американският държавен секретар Марко Рубио пък посочи, че Вашингтон сега разбира по-добре условията,

при които Русия би била готова да сложи край на войната в Украйна.

Той обаче бе категоричен, че ключовите елементи в каквото и да било споразумение ще включват територия.

Изходът от евентуална среща между Путин и Тръмп ще зависи от това дали Русия е приела сериозно американските заплахи за санкции.

Тръмп заплаши на 14 юли да наложи

100 процента мита на страните, купуващи руски енергийни ресурси,

ако войната в Украйна не приключи в рамките на 50 дни. По-късно, на 29 юли, той затегна условията, като намали срока до 10 дни, обяснявайки това с „дълбоко разочарование“ от действията на руския президент, който не уважава усилията на САЩ. Този ултиматум изтича на 8 август. По тази причина мнозина анализатори се опасяват, че Москва се е съгласила за скорошна среща само и само да печели време.

В същото време

Тръмп вярва, че Путин се е стреснал от бъдещи санкции,

защото намаляващите цени на енергоизточниците ще ударят силно по руската икономика.

На 1 август Тръмп заяви, че е наредил две ядрени подводници „да бъдат разположени в “подходящи региони“ в отговор на „силно провокативни“ коментари на бившия руски президент Дмитрий Медведев.

Миналата седмица

Медведев, който в момента е заместник-председател на Съвета за сигурност

на Русия, обвини САЩ, че играят „игра на ултиматуми“, и написа в платформата Екс, че „всеки нов ултиматум е заплаха и стъпка към война“. Той отиде и по-далеч, като напомни на Тръмп за руската командна система „Мъртва ръка“, предназначена да изстрелва автоматично ядрените ракети на Москва, ако ръководството на страната бъде унищожено.

На този фон изгледите за споразумение са малки, но светът вече знае, че колкото и да говори за политика, Тръмп винаги има предвид печелене на пари. Путин също е наясно с това и не се знае дали няма да излезе с изгодно предложение. Това би означавало, че самото споразумение няма да е толкова важно, колкото детайлите в него.