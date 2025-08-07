Glencore завърши първата половина на година със загуба от 655 млн. евро

През първата половина на годината печалбата преди лихви, данъци, амортизация и обезценка (EBITDA) на швейцарския търговец на суровини Glencore спадна с 14% до 5.4 милиарда евро. Нетната загуба на компанията възлиза на 655 милиона евро в сравнение със загуба от 233 милиона евро година по-рано.

Приходите останаха приблизително непроменени в сравнение с първото тримесечие на 2024 г., на ниво 117.4 милиарда долара.

Отделът за метали на Glencore имаше много добра първа половина на годината,

като оперативната печалба се увеличи с почти една трета до рекордните 1.6 милиарда долара.

От друга страна, подразделението за нефт, газ и въглища отчете много лош резултат с оперативна печалба от 40 милиона долара, което е осем пъти по-малко в сравнение с миналата година и почти 25 пъти по-малко от рекордната цифра за първата половина на 2022-а.

Glencore също обяви по време на публикуването на отчета за приходите си, че е решила да не премества листването си от Лондонската фондова борса в САЩ. Тази възможност беше съобщена по-рано тази година. Акциите на Glencore паднаха с 4.4% след публикуването на доклада. Книжата на компанията са загубили почти 20% от стойността си през последната година.

Glencore plc е англо-швейцарска мултинационална компания за търговия със суровини и добив

с централен офис в Баар, Швейцария. Централата на Glencore за петрол и газ е в Лондон, както и че основната й регистрация е на Лондонската фондова борса и е един от най-големите компоненти на FTSE 100 по пазарна капитализация. Според някои оценки, това е най-големият търговец на стоки в света и сред най-големите компании в света.