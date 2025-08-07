JP Morgan, Commerzbank, ING ще подкрепят Европейска банка за отбрана

Акулата от Уолстрийт JP Morgan Chase („Джей Пи Морган Чейз“), германската Commerzbank („Комерцбанк“) и нидерландската ING Group („Ай Ен Джи“) са заявили подкрепа на нова европейска банка, предназначена за повишаване на разходите за сигурност и отбрана в цяла Европа, съобщава групата за развитие, която ръководи създаването ѝ. Банковите гиганти са сред най-големите финансови компании, заставащи зад Банката за отбрана, сигурност и устойчивост (DSRB), която се надява да събере 100 млр. брит. паунда за ускоряване на преоръжаването и противодействие на заплахите, заяви главният изпълнителен директор на групата за развитие Роб Мъри на 7 август.

Идеята е да се даде възможност на европейските държави да инвестират скоростно в обществени поръчки за отбранителния бранш без да раздуват правителствения дълг, след като американският президент Доналд Тръмп заплаши да ограничи военната подкрепа за Стария континент.

Целта на новата банка е да реши системните проблеми във финансирането в отбраната, най-вече сред по-малките фирми, които срещат затруднения да получат необходимите заеми за производството на жизнено важни компоненти. DSRB ще предостави гаранции на търговски банки, които да обезпечават кредита за доставчици и ще издава облигации с инвестиционен AAA рейтинг, което ще понижи разходите за обслужване на държавните заеми.

„Опитваме се да попълним възможно най-бързо оръжейния инвентар на нашите държави, за да можем да възпираме, поне от европейска гледна точка, Русия, и от индо-тихоокеанска перспектива – Китай,” каза Мъри, бившият ръководител на иновациите в НАТО.

RBC Capital Markets и Landesbank Baden-Württemberg също подкрепят инициативата, която ще бъде под международно управление. Сред другите съветници на групата за развитие на DSRB са Стюарт Пийч, бивш председател на Военния комитет на НАТО, и Джон Къминс, бивш главен изпълнителен директор на Aviva Capital Partners.

Банката за отбрана ще бъде още един инструмент, който да използват държавите, обясни Мъри. И допълни, че ако всяка страна членка на НАТО реализира разходите си от 5% от БВП за отбрана, това би вкарало допълнителни 1.9 трлн. щ. долара, а „въпросът е, как ще финансираме това?“

Пример за проект, който може да ползва подкрепа от DRSB, е Глобалната програма за бойни въздушни операции (GCAP) – международно начинание за сътрудничество между Обединеното кралство, Италия и Япония, чиято цел е да се разработи стелт изтребител от следващо поколение до 2035 година. Ако тези държави станат акционери в банката, те ще могат да си осигурят многогодишно финансиране без да са обвързани с финансовия цикъл на правителствените министерства на отбраната.

„Фирмите могат да извършват капиталовите си разходи и да започнат строителството“, посочи Мъри.

През септември DRSB ще излъчи работни групи с финансовите компании, които работят без комисионни, подчерта Мъри. Те ще се съсредоточат основно върху няколко области, включително проектиране на капиталовата структура на банката, консултиране на взаимодействието с инвеститори и предоставяне на съвети относно рейтингите.