Общият размер на кредитите нараства с 14.1% до 110.8 млрд. лева

Броят на кредитите на сектори „Нефинансови предприятия“, „Финансови предприятия“ и „Домакинства и НТООД“* към края на второто тримесечие нараства с 1.4% на годишна база, а общият им размер – с 14.2 на сто. Обемът на изтеглените заеми възлиза на 110.8 млрд. лева. Това посочват от Българската народна банка.

В края на юни броят на кредити на сектор „Домакинства и НТООД“ нараства на годишна база с 1%,

като достига 2.89 млн. броя. Размерът им нараства на годишна база с 20.8%, като достига 51.003 млрд. лева. В края на юни в сравнение с края на март тази година броят на тези кредити намалява с 0.3%, а размерът им се увеличава с 5.4 на сто.

Към края на юни в общата сума на заемите преобладават тези с размер над 100 хил. до 250 хил. лв. с дял от 27.8 на сто. Кредитите над 50 хил. до 100 хил. лв. са с дял от 18.1%, а тези над 250 хил. до 500 хил. лв. с дял от 15.6 на сто.

Заемите на сектор „Нефинансови предприятия“ в края на второто тримесечие са 158 хил. броя,

като нарастват със 7.6% на годишна база. Размерът на тези заеми е 50.8 млрд. лева, като се увеличават с 8.7% в сравнение с юни миналата година. Спрямо края на първото тримесечие броят на кредитите за нефинансовите предприятия нараства с 2.8%, а размерът им – с 1.6 на сто.

Трите отрасъла с най-големи дялове в общата сума на кредитите за сектора са Търговия (26.7%), Преработваща промишленост (20.8%) и Операции с недвижими имоти (12%). В образованието делът на изтеглените заеми и най-малък – само 0.1 на сто.

Към края на юни в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв., които са с дял от 75.7 процента.

Кредитите на сектор „Финансови предприятия“ в края на второто тримесечие са 1159 броя,

като нарастват на годишна база с 15.9 на сто. Размерът на тези заеми е 8.998 млрд. лева, като се повишава с 11.9% в сравнение със същия период на миналата година. Спрямо края на първото тримесечие броят, както и размерът на кредитите на финансовите предприятия се увеличават съответно с 2.6 на сто.

Към края на юни в общата сума на кредитите преобладават тези с размер над 1 млн. лв. с дял от 99.2 на сто.

*Сектор „Домакинства и НТООД“ включва физически лица, самостоятелни предприемачи (в т.ч. еднолични търговци и самонаети лица) и нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД).