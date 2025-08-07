Пуснаха Георги Георгиев след 2 години в ареста по делото „Дебора“

По-лека мярка за неотклонение – парична гаранция в размер на 10 хил. лв. даде най-сетне окръжният съд в Пловдив на Георги Георгиев по делото „Дебора“. Изменението на мярката идва след излежани в ареста 2 години и 2 месеца.

Едва сега окръжният съд се сети, че арестът се е превърнал в наказание без наличие на осъдителна присъда, наличието на обосновано предположение за съпричастност към престъпленията, в които Георгиев е обвинен, вече не е достатъчно за да оправдае продължаващото задържане. В тази връзка е и съдебната практика на Европейския съд за правата на човека, която указва, че в тези случаи задържането следва да бъде основано на допълнителни и достатъчно основания, посочи съдът.

След като делото „Дебора“ бе прехвърлено в Пловдив, тъй като всички съдии в Стара Загора си направиха отвод, състав на районния съд под тепетата се отведе на свой ред през април поради участие на съдебна заседателка във феминистки митинги и процесът започна отначало. В края на юни Георгиев обяви гладна стачка с мотива, че не е извършил престъпленията, в които е обвинен – средна телесна повреда и закани с убийство срещу Дебора Михайлова.