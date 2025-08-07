Кремъл потвърди за постигната договореност за среща между Путин и Тръмп

Кремъл и Белият дом са се договорили за среща между президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп, която ще се състои в близките дни. Това съобщи външнополитическият съветник на руския държавен глава Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС. Двете страни вече са започнали подготовката за събитието.

Мястото на провеждането на срещата е съгласувано, но Ушаков отказа да го назове. „Ще го обявим до няколко дни. Идната седмица е обозначена като ориентир, но е трудно да се каже колко дни ще отнеме подготовката“, поясни той.

Ушаков потвърди също така, че специалният пратеник на Белия дом Стив Уиткоф, който се срещна с Путин в Москва вчера, е споделил идеята за тристранна среща (Путин-Тръмп-Зеленски). Русия обаче е „оставила това без коментар,“ посочва ТАСС. Което показва, че засега тя се фокусира върху двустранния формат с Вашингтон, а не върху директни преговори с Киев.