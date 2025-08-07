Пуснаха от ареста Георги Георгиев, той заяви, че не е виновен

Искам да си видя детето. Това заяви обвиненият в нападението над Дебора Михайлова Георги Георгиев след освобождаването му под парична гаранция в размер на 10 000 лева.

По думите му в ареста е било много трудно.

Той призна, че се чувства употребен.

Георгиев бе категоричен, че не е виновен и се надява българското правосъдие да го докаже.

Мъжът заяви още, че ще търси правата си.

Съдебното определение е с днешна дата и подлежеше на незабавно изпълнение. Наказателното производство срещу него продължава.

Делото, известно като „Дебора“, придоби значително обществено внимание в България във връзка с обвиненията срещу Георги Георгиев за тежко нападение над Дебора Михайлова. Случаят е предмет на продължителни съдебни процеси, характеризиращи се с многобройни обжалвания и промени в мерките за неотклонение на обвиняемия.