Кметът Терзиев е поискал Римския амфитеатър да се прехвърли безвъзмездно на Столична община

Бойко Димитров – председател на групата на „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ в Столичния общински съвет – обяви пред журналисти, че кметът Васил Терзиев е изпратил писмо до министър-председателя Росен Желязков, до ресорните министри и до областния управител на София, в което е изискал теренът, на който се намира Римският амфитеатър на Сердика, да бъде безвъзмездно прехвърлен на Столична община.

Димитров уточни, че за това Терзиев е получил зелена светлина от общинските съветници. Той добави, че следващата стъпка ще бъде Столична община да придобие и съседните терени до амфитеатъра, които все още не са застроени. След това Димитров смята, че най-добре би било да се направи широко обществено обсъждане, с участието на специалисти, които да обяснят по какъв начин амфитеатърът може да бъде възстановен и експониран, така че жителите и гостите на София да имат достъп до културно-историческото си наследство.

Димитров призна, че цялата процедура може да продължи с месеци, дори година и половина. Но предвид факта, че Римският амфитеатър на Сердика е открит през 2004 г. и оттогава досега той седи в забвение, въпросните месеци дори година и половина не биха били проблем.

От 2004 г. досега са минали много правителства и дълго време Столична община се управляваше от ГЕРБ и е факт, че цели 20 години нищо не е направено. В крайна сметка се стигна до кулминацията тази пролет, когато този имот влезе в списъка с терени с отпаднала необходимост. Заради това ние много спешно се задействахме и на последната сесия на Общинския съвет внесохме доклад с няколко имота, с който поискахме от държавата да ни ги прехвърли, за да бъдат запазени, а не продадени. След това се стигна до кризисния пиар, който днес ескалира и министърът на културата започна да обяснява как всъщност този амфитеатър няма да бъде продаван и за него има планове от месеци, обясни общинският съветник от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“.

Припомняме, че по-рано днес министърът на културата Мариан Бачев написа в профила си във „Фейсбук“, че от ведомството му имат планове да създадат върху римските редове на амфитеатъра сценично пространство, вдъхновено от европейските примери, на което да има лятна сцена.

„Историята не е място за забрава или за застрояване. Римският амфитеатър е част от културната сърцевина на София. Аз и екипът ми няма да позволим да бъде нищо по-малко“, подчерта министър Бачев.