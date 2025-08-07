Новият Jack Daniel’s Tennessee Blackberry с вкус на къпина спечели сърцата на феновете

Легендарната дестилерия официално обяви новия си вкус – Jack Daniel’s Tennessee Blackberry, в понеделник (4 август), но както често се случва, някои магазини започнаха да го продават по-рано. Описван като „препълнен със сладки и освежаващи нотки на къпина, които допълват силния характер на уискито Jack Daniel’s Tennessee“. Потребител в социалните мрежи, който го е опитал, казва, че е бил „много изненадан колко добър е вкусът“, наричайки го с обич „jackberry“.

Друг потребител описва новия вкус като „повече с аромат на уиски, но вкусът на къпина е достатъчно осезаем и не го засенчва“.

Тайната може да е в процеса, според марката, който започва с дестилат Old No. 7 Tennessee Whiskey, произведен в Линчбърг. Той е преминал през 10 фута филтрация през въглен от захарен клен и отлежал в нови, опушени американски дъбови бъчви, преди да бъде ароматизиран с пресен вкус на къпина и бутилиран.

„Гладкото, добре балансирано завършване на нашето Tennessee Whiskey го прави една от най-универсалните разновидности, подходящи за комбиниране с неочаквани вкусове“, сподели на 4 август Крис Флетчър, главен дестилатор в дестилерията Jack Daniel. „С добавянето на зрелите нотки на къпина създадохме достъпен спиртен продукт, който е пълен с характер, лесен за наслада с приятели и перфектен за всякакъв сезон.“

Jack Daniel’s Tennessee Blackberry е най-новото попълнение в нарастващата линия на марката с ароматизирани уискита, включваща още Jack Daniel’s Tennessee Honey, Tennessee Fire и Tennessee Apple.