„Да, България“ инициира срещи с областни управители заради продажбата на 4400 държавни имота

Народни представители и общински съветници от „Да, България“ в цялата страна започват серия от срещи с областните управители в регионите, където са установени проблеми сред 4400 държавни имота, обявени за продажба, съобщиха от пресцентъра на партията.

Целта на тези срещи е да се изясни какви мерки са предприети до момента от областните администрации, какви са бъдещите им планове за конкретните имоти, както и да се предложат идеи за устойчиво управление на държавната собственост, с оглед защитата на обществения интерес.

Тези инициативи продължават активната работа на общинските съветници от „Да, България“, които провериха всеки имот поотделно, за да установят дали наистина няма нужда от него, или дали той може да бъде използван от местната общност, включително чрез прехвърляне на собствеността към съответната община.

„Ние не сме против раздържавяването, когато то е резултат от реален анализ и е част от визия за по-добро управление. Но в този случай липсва прозрачност, липсва стратегическо мислене и не е направена сериозна оценка на нуждите на общностите по места. Затова ще настояваме за ясни отговори и промяна в подхода,“ коментират от „Да, България“.

От партията заявяват, че ще продължат да следят процеса и да действат както на национално, така и на местно ниво, за да не се допуска прехвърляне на публична собственост „на тъмно“ и в ущърб на гражданите.

От „Продължаваме промяната“ вече инициираха петиция срещу разпродажбата на над 4400 държавни имота от правителството. Тя е под мотото „България не е за продан!“.