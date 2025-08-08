Докато се разхождате из парка, не пропускайте импро театър под открито небе – „ХаХаХа на Пейка‘25“

Вечерта на 7 август, под прохладната сянка на дърветата в Южния парк в София, се случи нещо необичайно. Без сцена, без завеса, без билетен контрол. Само една пейка, група актьори и публика, готова да се впусне в приключение, което никой не може да предвиди.

Това беше третото за сезона представление от лятната инициатива „ХаХаХа на Пейка‘25“ на ХаХаХа ИмПро театър. Става въпрос за актьори, които искат да популяризират импровизационния театър, откъдето идва и името им.

Идеята е проста: театър на открито, без сценарий, с пълно участие на публиката. Всяка сцена се ражда в момента, вдъхновена от предложенията на зрителите. Актьорите нямат роли, нямат реплики наизуст. Имат само въображение, усет за партньорство и желанието да направят всеки човек срещу тях съавтор на сюжета.

В представлението участваха добре познати имена от импро трупата – Ивайло Рогозинов, Тони Карабашев, Васил Бовянски и Мадлен Христова. Всеки от тях допринася със своя опит и специфичен стил. Рогозинов, например, често е двигател на формати като „4D Филм“ и „Импро Мюзикъл“, докато Карабашев обича да експериментира с жанрови концепции като „Тарантино Импро“. Бовянски, освен активен актьор, е и режисьор на един от най-успешните импро

формати: „Крими Филм“.

Сред игрите, които разсмяха публиката, бяха:

„Замръзни“, в която сцената се пренаписва в реално време при влизането на

нов актьор;

„Защо закъсня“, където зрителите измислят абсурдни причини за отсъствието

на герой – като например, че е попаднал в канализацията, срещнал Сплинтър

от „Костенурките нинджа“ и се е спасил от шуменската пума с морзов код. Това не е просто импровизационен театър – това е директна среща между артисти и хората в парка. Без бариера, без дистанция, само с игра.

Доброволците от публиката, които участваха активно, дори спечелиха покани за

предстоящо платено представления на трупата.

„ХаХаХа на Пейка“ е проект, стартирал през 2022 г. и вече се е утвърдил като неформална, но стабилна част от лятната културна програма на София. С подкрепата на Столична община, форматът успява да превърне градската среда в сцена, а случайните минувачи – в сценаристи.

Следващите представления ще бъдат обявявани в последния момент – чрез сайта и социалните мрежи на ХаХаХа ИмПро. Защото никога не знаеш къде точно ще се случи следващият театрален момент. Може да е в Южния парк, може и да е в Северния, а може и да е – точно до твоята пейка.

Симеон Коен