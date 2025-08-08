РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Amazon предоставя отстъпки до 1 млрд. щ.д. за облачни услуги на федерални агенции

Платформата за облачни изчисления Amazon Web Services се е съгласила да предостави на федералните агенции на САЩ отстъпки до 1 милиард долара за облачни услуги, модернизация и обучения до 2028 г., съобщиха от агенцията, отговаряща за обществените поръчки на правителството.

Според Генералната служба по администрацията (GSA), това споразумение се очаква да ускори преминаването към облачни технологии, както и използването на инструменти за изкуствен интелект.

„Партньорството между AWS и GSA демонстрира споделено ангажиране между публичния и частния сектор за укрепване на лидерската позиция на Америка в сферата на изкуствения интелект“, заявиха от агенцията в прессъобщение. Ръководителят на облачния бизнес на Amazon Мат Гарман определи споразумението като „значителен етап в мащабната дигитална трансформация на правителствените услуги“.

Отстъпките, разпределени между федералните агенции, включват кредити за използване на облачната инфраструктура на AWS, програми за модернизация и обучения, както и стимули за „директно партньорство“.

Генералната служба по администрацията обяви подобна сделка миналия месец с конкурента на Amazon в облачните услуги Oracle. Агенцията също така сключи споразумение с OpenAI в сряда, което ще даде на федералните агенции достъп до ChatGPT срещу 1 долар за следващата година.

