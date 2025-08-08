Защо се чувстваме сънливи след хранене

Не всички се чувстват сънливи след хранене, а и не всяко ястие има един и същи ефект. Все пак достатъчно хора изпитват това, че е прието за често оплакване (дори има официално име: постпрандиална сомнолентност). Какво обаче стои зад това явление и как можем да го избегнем? Ето какво казва науката.

Когато следобедната хранителна кома удари, това може напълно да съсипе деня ви, да провали плановете, да ви попречи да се насладите на приятни дейности, а понякога дори да се отрази на работата ви. Ако умората ви връхлети в момент, когато трябва да свършите важни задачи в офиса, продуктивността ви сериозно спада. Това пък може да ви забави, да ви принуди да наваксвате по-късно и да създаде порочен кръг на постоянна умора.

С две думи: „Следобедната сънливост може да наруши ежедневието, като намали продуктивността, бдителността, концентрацията, както и представянето, настроението и качеството на живот“, казва Мередит Лис, регистриран диетолог в NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.

Защо изпадаме в „хранителна кома“?

Има няколко причини, но най-важната е съставът на храната, която приемате, обяснява д-р Лиса Ганджу, гастроентеролог в NYU Langone Health.

Храните, богати на въглехидрати (особено рафинирани като бяло хлебче, пица, чипс или сладки неща) предизвикват бърз скок на кръвната захар. Тялото отделя инсулин, за да я намали, но рязкото спадане може да предизвика умора и сънливост. Същият ефект имат и храни, богати на аминокиселината триптофан (мляко, пуйка, пиле, омар, някои ядки).

Големите порции също са фактор — колкото повече храна, толкова повече работа за храносмилателната система, което отклонява енергията от останалите части на тялото.

Нередовното хранене може да доведе до спадове на енергията. Яденето по график помага да се поддържат стабилни нива на кръвна захар.

Как да избегнете енергийния срив след хранене?

Баланс на макронутриенти – комбинирайте въглехидрати с протеини, здравословни мазнини и фибри. Примери за ястия: Задушено тофу със зеленчуци и кафяв ориз Печено пиле с киноа и зеленчуци Сьомга със сладък картоф и спанак Леща с кафяв ориз и авокадо

Примери за закуски: Гръцко кисело мляко с ядки и плодове Ябълка с фъстъчено или бадемово масло Зеленчуци с хумус

Яжте редовно – на всеки няколко часа, за да избегнете преяждане или резки спадове на енергия. Ограничете тежките хранения – по-малки порции означават по-малко натоварване за храносмилането и повече енергия за други дейности. Хидратация – пийте вода през целия ден, за да предотвратите дехидратация, която често се усеща като умора. Движете се след хранене – кратка разходка или леко разтягане подпомагат храносмилането и повишават бодростта. Избягвайте фактори, които усилват сънливостта – като алкохол или прекомерна топлина.

Може ли сънливостта след хранене да е знак за здравословен проблем?

Обикновено това е нормално, но ако усещането е често и силно, може да е свързано с инсулинова резистентност, диабет, нарушения на съня или проблеми с щитовидната жлеза. В такъв случай е добре да се консултирате с лекар.

