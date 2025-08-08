РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Азорските острови – врата между два свята

клм

Самолетът започна да се спуска насред Атлантическия океан! На 1500 км. от Лисабон, насред нищото! Когато изведнъж отдолу проблесна неописуемо вълшебство. Имаше острови, имаше села, кратери на вулкани и езера, и езера в кратер на вулкан – иначе казано приказката, наречена Азорски острови.

Как иначе, освен с вълшебство, може да се обясни наличието на късчетата суша, светещи като скъпоценни камъни насред бурния, свиреп Атлантик. С дълбочината си от 3000 м., той е притегателно място за кашалотите, които извиват лъскавите си тела на повърхността, докато фермерите се трудят по карамеленокафявите си ниви, разделени не от огради, а от стройни редове азалии и хортензии, а лек тропически бриз гали островите и носи уханието на зеленина и щастие. Над всичко това някак си неумолимо се издига великолепието на Сети-Сидадeш – двойното езеро на остров Сан Мигел, състоящо се от едно синьо и едно зелено езеро, съединени от малък пролив, разположени в изгаснал вулканичен кратер.

„Какво искате да знаете за Сан Мигел?, – попита Мария ду Росарио де Кайейрос е Абаджи ду Нийеваш. – Живея тук от 400 години.” Соленият морски бриз обаче е очевидно благосклонен към нея, защото не изглежда и на ден повече от тридесет и девет. Онова, което иска да каже собственичката семеен хотел, където отседнахме за следващите няколко нощи е, че е истинска азорка и дългата поредица от имена отдават почит към предците й, които дошли тук малко след откриването на архипелага.

Дългият 65 и широк 15 км. Сан Мигел е най-големият и заедно с Терсейра, който избрахме за втората част от почивката си, най-космополитният от Азорската група. Не че това е очевидно още от пръв поглед. Веднага щом напускаме пределите на летището, преминаваме покрай изградени от вулканични камъни антични светилища, заобикаляме разхлопани волски каруци в млечната сутрешна мъгла, от която изскачаха лица, древни и набраздени като океана, който ги заобикаля. Пред „Каса ду Монте“, величествена господарска къща, покачена на върха на най-големия хълм в имението, ни очаква млада жена, облечена в традиционното траже микаеленси, характерното местно облекло от бяла блуза и пола, които се веят на вятъра и отдалеч тя прилича на привидение. Мария веднага ни въвежда в богат бароков храм на позлатеното дърво, полираните мебели, излъсканите до блясък сервизи и вместеният някъде между тях топъл, радушен прием, който никак не подхожда на тежката, строга обстановка.

izglejda kato kusche ot raq
krasotata na azorite pokorqva

Именно такива места като „Каса ду Монте“ и „Хотел ду Колежио“, преобразената в ексклузивен хотел и ресторант музикална академия от ХIХ в., запазват островните традиции без да пренебрегват комфорта на гостите. В „Муиньо да Биби“ например двойките отсядат в стилен лукс, но сградата съхранява вида си на мелница, в която до неотдавна са тракали тежките камъни. Следващата сензация ще бъде петзвездният Prince Albert of Monaco Hotel & Casino, който ще отвори врати съвсем скоро.

Но все пак повечето хора не идват на Азорите, за да стоят в стаите си, а за да се потопят в приключенията, които една еднакво откъсната и от Стария и от Новия свят земя може да им предложи. По съвет на Мария се отправяме на двучасово пътешествие покрай насечения южен бряг на Сан Мигел към Нордесте – едно толкова изолирано градче, че до средата на ХХ в. е било достъпно само с лодка откъм океана. И днес достигането му си е адско преживяване, защото пътят лъкатуши по ръба на 200-метровите скали, надвиснали над Атлантика, в чието подножие зловещо се разбиват огромни вълни, а тътенът им достига чак догоре. Наградата обаче е едно крайбрежие, така осеяно с черни скали и зелени възвишения, че почти си представих как са се чувствали първите европейци, когато ненадейно са се натъкнали на Полинезийските острови.

ezeroto lagoa de santiago v krater na vulkan
lagoad1

След като разглеждаме скромния, но някак си тъжно-привлекателен, до такава степен меланхоличен, че те завладява Нордесте,  поемаме обратно през Лагоа даш Фурнаш – известната „кулинарна СПА столица“ на Азорските острови. Това е преживяване с вкус, който не се забравя. Всички туристи идват тук за прословутото козиду даш фурнас – нещо като капама, приготвена в естествените „фурни“ на планетата. Цепнатини като живи рани в плътта на Земята бълват облаци пара, а няколко мъже спускат в тях плътно обвити съдове, заравяйки ги отгоре с жежката пръст наоколо, за да се задушат. Това е т.нар. вулканска кухня! Земята отдолу е толкова гореща, че за 6 часа цялото свинско, телешко и пилешко месо, заедно с морковите, картофите и зелето направо се сваряват. Наоколо бълбукат големи дупки с вряща вода, чийто изпарения с мирис на сяра напомнят диханието на Сатаната, а неговият дяволски плащ се носи над цялата околност.

edinstvenata chaena plantaciq na teritoriqta na ec

Следващият ден на Сан Мигел е резервиран за Gorreana Tea – единствената чаена плантация на територията на Европейския съюз. Зелените редове изглеждаха като купчини малахити, местните продължават да берат и обработват листенцата на ръка, а готовата продукция да се продава в непретенциозни цветни кутийки. След тур из насажденията и цеховете, следва дегустация и ободрени от чашата горещ, зелен чай, се отправяме към може би най-прелестното място не само на Азорските острови, но и в цяла Португалия – Сети-Сидадeш. Двете езера, всяко със свой собствен цвят, са разположени в кратер на изгаснал вулкан, съединени от тесен пролив. Докато вървим по пътеката, балансираща по ръба на кратера, благодарение на играта на светлината, едното наистина изглежда смарагдово зелено, а другото – аметистово синьо . Според преданието водите им се събрали от сълзите на едни зелени и едни сини очи, очите на принцеса и на пастир, свързани от невъзможна любов. Легендата разказва, че там, където днес се намира едноименното село, някога се простирало древно кралство. В него живяла синеоката принцеса Антилия. Веднъж, докато се разхождала, тя съзряла пастир, който имал великолепни зелени очи и свирел изкусно на флейта. Двамата се влюбили и започнали да се срещат тайно в гората. Кралят обаче, който искал да омъжи дъщеря си за принца на съседното кралство, научил и й забранил да се вижда с пастира. Тя отишла на уговорената среща само за да му каже, че повече не могат да се срещат. Двамата заридали горчиво и толкова плакали, че сълзите им оформили двете прекрасни езера – Лагоа-Азул (Синьото езеро) от сълзите на Антилия и Лагоа-Верди (Зеленото езеро) от сълзите на пастира. Образувалият се пролив днес ги свързва така, както и в любовта някога.

stolicata na azorite ponta delgada 12
stolicata na azorite ponta delgada 23

И на нас ни е тъжно да напуснем Сан Мигел, но вторият по големина Терсейра е другото лице на Азорските острови, което също искаме да видим. Със своята „столица“ Ангра ду Ероижму, включена в списъка на Световното културно наследство на ЮНЕСКО, той вероятно е по-космополитен дори от Понта Делгада (истинската столица на Азорите). Старият град, сякаш целият изваян в стил мануелин, днес привлича международна тълпа така, както в миналото е съблазнявал китоловци, търговци и ловци на съкровища, които кръстосвали калдъръмените му улички и шпаги в нощта. Още с кацането на самолета откриваме, че тук е съвсем нормално загорели трансатлантически яхтсмени по къси панталонки да пият еспресото си  в елитните кафенета по Праса Веля редом с изискани лисабонски банкери и пилоти с очила „Рей-Бан“ от военновъздушната база „Лажеш“ на НАТО.

Настаняваме си в бутиковия „Кинта даш Мирсес“, преустроена в хотел по познатата формула от Сан Мигел ферма от ХVIII в., оборудвана с меки легла и инфинити басейн, който изглежда така сякаш се излива в Атлантика. След това тръгваме на разходка из острова. Той е толкова малък, че може да се обиколи за един ден и почти веднага попадаме в центъра му, познат като Тера Брава или Дивата земя: объркващ пейзаж от тъмнозелено и черни хълмове, създаден от две необуздани изригвания на лава. Приближавайки Пику ду Джункау, един от най-високите върхове на острова, се озоваваме сред съскащи серни пари цепнатини, гигантски дървовидни папрати, достигащи метър и ивица тъмен, печален лес точно като в приказките на Братя Грим.

gradut sete cidades
nqkude iz azorite

Бягайки от това зловещо място, се насочваме право към брега, който на Азорите никога не е далеч. Слизаме по северния скат, за да излезем на Понта ду Форна – красив вулканичен залив, насечен от спусналата се някога от кратера лава, която при досега си с водата е застинала в причудливи образувания. Охладена магма и новите прииждащи пластове са образували цяла стена от черна застинала лава, преградила откъм океана малки, плитки езерца. Стоим на плажа като омагьосани и се взираме в безбрежния сив Атлантик, който се слива с небето с цвят на синчец някъде там зад хоризонта. Гледката е толкова фантастична, че оставаме чак до залез слънце. Едно преживяване, което може да се нарече само special.

