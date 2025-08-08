Тръмп попълва със съмишленици борда на ФЕД, Уолър е фаворит да оглави институцията

Американският президент Доналд Тръмп попълни с временен заместник овакнатената от Адриана Куглър позиция в борда на Федералния резерв (ФЕД) месеци преди да изтече пълния й мандат през януари 2026-а. Тръмп обяви на 7 август, че ще номинира Стивън Миран – председател на икономическите съветници на Белия дом – за наследник на Куглър – ход, който му осигурява съюзник в щатската централна банка и повече време да обмисли още по-важното решение – кого да избере за следващ председател на институцията на мястото на Джеръм Пауъл.

„Междувременно, ще продължим да търсим постоянен приемник (на Куглър)“, обяви президентът. И допълни, че избраникът му ще получи пълен 14-годишен мандат на член на банковия борд и много лесно би могъл да бъде посочен за наследник на Пауъл, който трябва да се оттегли през май 2026-а от кормилото на Федералния резерв, но може да остане в управителния съвет до 2028-а. Засега Пауъл отказва да хвърли светлина дали ще напусне банката още догодина.

Освен че развързва ръцете на стопанина на Белия дом и запазва опциите му да попълни двете освобождаващи се управленски позиции в щатската централна банка през 2026-а, Миран има още един плюс – пазарен стратег, който подкрепя натиска на Тръмп за орязване на лихвените проценти.

Щатският президент е пословично недоволен от Пауъл и периодично го обвинява, че прекалено бави понижението на лихвите. Тръмп твърди, че Федералният резерв, който не е промнил нито веднъж лихвените проценти през 2025, поддържа прекалено високи правителствените разходи за обслужване на държавните задължения и спъва икономическия растеж на страната. Това крайно неодобрение и заявката му да избере готов на лихвени редукции ръководител на институцията, поставя обезпокоителни въпроси дали той ще успее да запази десетилетната независимост на институцията по отношение на монетарната политика или ще отстъпи пред изискванията на стопанина на Белия дом.

„Опасенията за топящата се независимост на Федералния резерв може да доведат до негативен натиск върху щатския долар“, коментира стратег на „Номура“. Неговите предположения със сигурност имат основания, защото след рязкото поскъпване на зелените пари след обявеното въвеждане на най-новите реципрочни мита на Тръмп, те отново тръгнаха надолу след новините за номинациите. В 17.18 ч. българско време на 8 август еврото, което беше слязло до 1.1420 щ. долара, се разменяше срещу 1.1658 долара.

Ключовата причина за решението на американските централни банкери да не променят лихвените проценти е именно митническата политика на щатската администрация, която се очертава като проинфлационна. Това убеждение обаче не е единодушно, защото през юли и Уолър и колежката му Мишел Боумън гласуваха за понижение на базовата лихва на Съединените щати с 0.25% заради отслабващия пазар на труда. Ако Миран бъде одобрен от Сената, броят на дисидентите в паричния комитет ще нарасне до трима.

Миран обаче е малко вероятно да присъства на следващото официално заседание за паричната политика на Федералния резерв на 16-7 септември, защото Сенатът е в ежегодната си августовска почивка и няма да започне работа преди началото на идния месец.

Миран, който има докторска степен по икономика от Харвард, подкрепя Тръмп по широк кръг въпроси от икономическата политика, включително за митата. В интервю за телевизия „Блумбърг“ той заяви, че има „нулеви значими макроикономически доказателства за ценови натиск“ от налозите. И че с екипа си „не очакват сериозна инфлация“, но ако все пак такава се случи, „тя ще е еднократно повишение на цените, а не продължителна тенденция“.

Дори с Миран обаче лихвена редукция може да няма в близко бъдеще, защото решението за лихвите се взема с мнозинство от членовете на паричния банков комитет, които са 11 на брой. Неговата номинация обаче е важен политически сигнал какво би искал Тръмп: набор от парични политики, насочен към растежа, с предразположение към инфлация. Което означава, че в близко бъдеще единодушни решения за посоката на монетарната политика вероятно няма да има.

Миран може също да представлява авангарда на назначенията от Тръмп, които търсят по-радикални промени в централната банка.

През март 2024 г. той публикува статия с Дан Кац – в момента началник на кабинета в Министерството на финансите – в която представят тяхната визия за Федералния резерв. Тя включва скъсяване на мандатите на губернаторите и „изясняване, че членовете служат по волята на президента на САЩ“ – мнение, което Върховният съд вече намекна, че няма да подкрепи.

Двамата атакуват и в друг важен аспект на защитата на централната банка от политическа намеса, предлагайки финансирането й да се одобрява от Конгреса. В момента Федералният резерв се финансира чрез доходите от портфейла си от ценни книжа. И двете промени биха изисквали законодателни промени.

Миран и Кац призовават също за ограничаване на възможността на членовете на борда на Федералния резерв да служат в изпълнителната власт след напускането на централната банка. „Изключително важно е да се предотврати въртенето на вратите между Федералния резерв и изпълнителната власт, за да се намалят стимулите за служителите да действат съобразно краткосрочните политически интереси на президента“, написаха те.

Междувременно, инвеститорите ще следят зорко надпреварата за председател на щатската централна банка. Засга изборът на Миран оставя вратата отворена за всички останали кандидати, и по-специално за Уолър, който се очертава като фаворит. Съветниците на Тръмп са впечатлени от готовността му да се придържа към политика, базирана на прогнози, вместо на текущи данни, както и от дълбокото му познаване на системата на Федералния резерв като цяло. Уолър се е срещнал с екипа на президента за поста, но все още не и със самия Тръмп, твърдят добре информирани източници.

„Смятам, че губернатор Уолър наистина е изградил впечатляваща репутация през последните две години във Федералния резерв с прогнозите си за инфлацията и с прогнозите си за пунктовете, в които политиката на институцията трябваше да се промени в отговор на тази инфлация,” коментира Миран на 7 август.

От надпреварата обаче не са отпаднали и другите двама кандидати – Кевин Уорш и Кевин Хасет. Тръмп каза на 6 август, че администрацията му е стеснила списъка за председател на Федералния резерв до трима души. министърът на финансите Скот Бесънт, вицепрезидентът Джей Ди Ванс и министърът на търговията Хауърд Лутник са в комисията по подбора, уточни стопанинънт на Белия дом.

Уолър, който също има докторска степен по икономика, беше номиниран за член на борда на Федералния резерв от Тръмп през 2020-а. Преди това той директор на поделението за проучвания и изпълнителен вицепрезидент на клона на централната банка в Сейнт Луис. Той беше одобрен от Сената през 2020-а със символично мнозинство от 48 гласа „за“ и 47 „против“.

През 2022-а, вече като член на борда на Федералния резерв, Уолър участва в обществен дебат с влиятелни икономисти извън централната банка, бившия министър на финансите Лари Съмърс, и изрази мнение, че институцията може успешно да намали инфлацията след пандемията, без да увеличи значително безработицата. В крайна сметка, Уолър се оказа прав, тъй като инфлацията спадна под 3%, а безработицата никога не надмина 4.2 процента.