Денят по диагонал – 8 август 2025 г.

Българите се нареждат на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здравословно състояние, показват данни на „Евростат“. Българските мъже живеят в добро здраве средно до 68.6 г., като по този показател пред нас са само Малта и Италия. Българските жени са на второ място в класацията – те са в добро здраве до 71-годишна възраст, като така са били изпреварени само от малтийките, които са имали един месец повече.

Това е актуалният въпрос още от приемането на България и Румъния в Европейския съюз. „Кой е по-по-най?”, въпрос на престиж в дъното на класацията, обикновено касаещ кой ще заеме последното място по някои критерии и кой ще задържи престижното предпоследно. Сега актуалният проблем е свързан с държавните сметки и по-конкретно с бюджетния дефицит. В Румъния вече има реални действия за справяне с проблема, България е още на ниво идейни недомлъвки.

В официално писмо до Агенцията за публични приходи, Солунската Търговско-промишлена камара алармира, че от България се внасят стоки без нужните документи и със съмнително качество. Гръцки търговци изразяват недоволство от свободното преминаване на стоки през сухопътната граница призовават за възстановяване на проверките

Не можем да имаме балансирано хранене без да включим храни, богати на витамин B12. Този водоразтворим витамин, играе ключова роля за функцията на нервната система, образуването на кръвни клетки, метаболизма, производството на ДНК и много други процеси, от които тялото ни се нуждае, за да остане здраво. Храните с витамин B12 са лесни за включване в менюто.

Има пет възможни сценария за прекратяване на конфликта в Украйна, които биха могли да бъдат реализирани след срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, твърди тв каналът CNN. Отбелязва се, че само един от представените сценарии е положителен за Украйна.