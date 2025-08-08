Българите сме на трето място в ЕС по продължителност на живота в добро здраве

Българите се нареждат на трето място сред 30 европейски страни по продължителност на живота в добро здравословно състояние, показват данни на „Евростат“, цитирани от БТА.

Едва ли трябва да се изненадваме, след като още през 1899 г. Иван Вазов публикува разказа си за около 60-годишната баба Илийца, която в онзи момент се оказва най-яркото олицетворение на здрав, силен и борбен българин. Първоначално историята излиза със заглавие „Челопешката гора“, а учениците днес го изучават като „Една българка“.

Според настоящите данни на „Евростат“ българските мъже живеят в добро здраве средно до 68.6 г., като по този показател страната ни е изпреварена само от Малта и Италия.

Българските жени са на второ място в класацията – през 2023 г. те са в добро здраве до 71-годишна възраст, като така са били изпреварени само от малтийките, които са имали един месец повече. В дъното на таблицата по този показател са Швейцария, Дания и Латвия, които остават средно в добро здравословно състояние едва до 54-55 годишна възраст.

През 2023 г. броят на годините, които европейците живеят в добро здравословно състояние, е бил 63.1 години – 63.3 години за жените и 62.8 години за мъжете. Така годините, прекарани в добро здравословно състояние, представляват 75% и 80% от общата продължителност на живота – съответно за жените и мъжете.

Според статистиката на „Евростат“ средната продължителност на живот за жените в ЕС е с 5.3 г. по-дълга от тази на мъжете, (84 г. срещу 78.7 години). За България за 2025 г. очакваната средна продължителност на живота при мъжете е 71.9 години, докато при жените е със 7.4 години по-висока – 79.3 години.