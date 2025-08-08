General Motors и Hyundai обединяват сили срещу евтините китайски електромобили

Американската автомобилна компания General Motors и южнокорейският производител Hyundai Motor представиха на 5август планове за съвместна разработка на пет модела превозни средства в опит да намалят разходите си на фона на нарастващата конкуренция от страна на гъвкавите в разработките и производството китайски фирми.

Четири от превозните средства – компактен SUV/автомобил/пикап и пикап от среден клас – са планирани за пускане в Централна и Южна Америка през 2028 г. и ще имат както двигатели с вътрешно горене, така и хибридни задвижвания. GM и Hyundai не уточниха къде ще се произвеждат моделите, но заявиха, че при пълен производствен капацитет очакват от конвейрите да слизат поне 800 000 превозни средства годишно.

Партньорството ще помогне на GM и Hyundai да се противопоставят на нарастващата конкуренция от китайските производители на електромобили в Латинска Америка. Но някои експерти се усъмниха дали то ще доведе до реални ползи.

Двете компании ще разработят и произвеждат съвместно електрически търговски ван в САЩ още през 2028 година. „Самото партньорство е стратегия от типа печелиш-печеля, тъй като GM може да научи хибридната технология от Hyundai, а Hyundai може да използва връзката с GM като коз в търговските преговори със САЩ“, коментира Теди Ким, ръководител на изследователската компания Mirae-Mobility Research & Services.

Миналата седмица САЩ и Южна Корея постигнаха търговско споразумение за 15% мито върху американския внос от Южна Корея, включително автомобили.

Сделката на GM и Hyundai е сред няколкото, сключени напоследък между южнокорейски и американски компании, включително тази за чипове на Samsung Electronics с Tesla и Apple, както и сделката на LG Energy Solution за батерии с Tesla.

Това е първото голямо партньорство за разработка на превозни средства за Hyundai Motor.

GM от своя страна прекратява няколко съвместни проекта с японската Honda през последното десетилетие. През 2023 г. двете компании отмениха план на стойност 5 милиарда долара за съвместна разработка на достъпни електромобили.

Китайските автомобилни производители пускат все повече високотехнологични и евтини модели, оказвайки натиск върху традиционни конкуренти като General Motors. За да се конкурират, много от тях търсят партньорства като начин за споделяне на разходите по разработката, особено при електрическите модели.

Намаляването на разходите става още по-належащо, тъй като митата са добавили милиарди долари допълнителни разходи за автомобилните производители по света.