Китай продължава да увеличава износа, но не за САЩ, а за … АСЕАН

Китайският износ нарасна по-бързо през юли, отколкото очакваха анализаторите: доставките на годишна база се увеличиха със 7.2% вместо прогнозираните 5.4% до 321.8 милиарда долара. Доставчиците очевидно се стремяха да увеличат доставките в очакване на реекспортните мита на САЩ. Това може да обясни, по-специално, забележимото разширяване на китайските доставки за страните от АСЕАН.

Все още е трудно да се оцени успехът на диверсификацията на износа на Китай: не е известно какъв обем стоки се доставя през други страни до САЩ и какво се озовава в самите САЩ. Междувременно анализаторите смятат, че Китай се стреми да промени модела за завладяване на нови пазари: конкурентно предимство при навлизане в тях не трябва да бъде по-ниска цена, а по-добро качество спрямо конкурентите.

Външнотърговският излишък на Китай е бил 98.3 милиарда долара през юли

в сравнение със 114.8 милиарда долара през юни, според данни на Главната митническа администрация (GAC) на страната. Причината е разширяването на вноса: импортът на стоки в страната се е увеличил с максимум 4.1% за година до 223.5 милиарда долара. През юни растежът се оценяваше на 1.1 на сто. Анализаторите, анкетирани от Trading Economics, очакваха той да се забави до 1 процент. Те обаче не бързат да заключават, че вътрешното търсене се засилва – разширяването на покупките може да се обясни с желанието за натрупване на резерви преди август.

Нека припомним, че

търговското „примирие“ между Вашингтон и Пекин изтича в средата на месеца.

В момента американските доставки са обложени с 10% мита, а китайските доставки – с 30 на сто. Какви ще бъдат тарифните ставки след 12 август не е известно, преговорите продължават.

Със Съединените щати обаче беше регистрирано допълнително свиване на търговията.

Въпреки намаляването на митата, американските доставки за Китай възлизат на 12.08 милиарда долара (14.9 милиарда долара през юли миналата година), а китайските доставки за Съединените щати – са 35.8 милиарда долара (45.7 милиарда долара). Намаляването на търговския оборот може да се дължи на ефекта от секторните мита в Съединените щати (които се отнасят и за автомобили), както и на ограниченията върху вноса на китайски чипове в страната.

През юли доставките на китайски продукти за Русия демонстрираха ръст на месечна база (с 9.6%), но не и на годишна база (спад от 9.2%) – износът възлиза на 9.1 милиарда долара. Намалението му на годишна база може да се дължи на ниската потребителска активност в Русия. Вносът на руски стоки, въпреки спада в цените на петрола, демонстрира ръст от 7.8% на месечна база и 4.1% на годишна база (до 10.1 милиарда долара), което вероятно се обяснява с частично решение на проблемите с плащанията.

Особено забележимо е, въз основа на данните на GTU, че

Китай е увеличил доставките за страните от АСЕАН през юли: износът за тях се е увеличил с 16.6% до 54.6 милиарда долара.

Динамиката най-вероятно се обяснява с желанието на доставчиците да увеличат доставките преди въвеждането на повишени тарифи за реекспорт. Нека обясним: Вашингтон смята, че китайските компании продължават да внасят стоки в Съединените щати, без да плащат мита, и възнамерява да ограничи това. Първата такава ограничителна мярка влезе в сила на 7 август: стоките, които се доставят от други страни в Съединените щати през Виетнам без, както се казва, „значителна обработка“, ще бъдат облагани с 40% мито.

Статистиката все още не ни позволява да оценим напредъка, постигнат от Китай в диверсификацията на доставките. Не е известно каква част от изнасяните продукти е предназначена директно за АСЕАН и други търговски партньори и каква се доставя чрез тях до Съединените щати. Изследването „Рискове в новия пейзаж на световната търговия“, публикувана на европейския изследователски портал CERP, показва, че

под една или друга форма процесът на завладяване на нови пазари от Китай продължава.

В същото време, според авторите на изследването, КНР се надява постепенно да се откаже от намаляването на цените като основно конкурентно предимство. Компаниите активно въвеждат иновативни подходи, за да се конкурират с местните производители по качество. Фактът, че тази тенденция набира скорост, се посочва и от възраждането на патентната активност в Китай.