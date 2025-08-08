Инфлационните очаквания у нас за следващите 12 месеца се засилват

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват, в резултат на което балансовият показател се покачва с 14.8 пункта. Това отбелязват от Националния статистически институт.

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, вследствие на което балансовият показател се понижава с 4.5 пункта.

Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване.

Същевременно обаче през юли се наблюдава известен оптимизъм в общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба*, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца се подобряват.

Общият показател на доверие на потребителите през юли намалява

с 4.7 пункта в сравнение с април (от -16.4% на -21.1%), което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата. Изследването е част от хармонизираната програма на Европейския съюз за наблюдения на бизнес тенденциите и наблюдение на потребителите и е представително за населението на 18 и повече години.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите 12 месеца, са влошени спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с по 4.6 и 10.6 пункта. По-негативни в сравнение с три месеца по-рано са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

* При коментара на отговорите относно покупките (разходите) трябва да се има предвид, че въпросите се задават тримесечно, макар че тези покупки (разходи) се извършват от потребителите през по-голям период от време. Ето защо е нормално преобладаващите стойности на балансите на мненията да са трайно разположени в отрицателната зона на графиките, но значение за икономическия анализ има посоката на движение на балансите на мненията като индикатори за положителна или отрицателна промяна.