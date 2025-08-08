РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Инфлационните очаквания у нас за следващите 12 месеца се засилват

Търговските вериги да предоставят допълнителна информация за цените на храните от първа необходимост

Потребителите продължават да считат, че през последните дванадесет месеца има покачване на потребителските цени. Същевременно и инфлационните им очаквания за следващите дванадесет месеца се засилват, в резултат на което балансовият показател се покачва с 14.8 пункта. Това отбелязват от Националния статистически институт

По отношение на безработицата в страната през следващите дванадесет месеца прогнозите се изместват към запазване или незначително намаление, вследствие на което балансовият показател се понижава с 4.5 пункта.

Настоящата икономическа ситуация в страната се оценява от по-голяма част от потребителите като неблагоприятна за спестяване.

Същевременно обаче през юли се наблюдава известен оптимизъм в общата оценка на настоящата ситуация да се правят разходи за покупка на предмети за дълготрайна употреба*, като и намеренията на потребителите да извършват такива разходи през следващите дванадесет месеца се подобряват.

Общият показател на доверие на потребителите през юли намалява

с 4.7 пункта в сравнение с април (от -16.4% на -21.1%), което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата. Изследването е част от хармонизираната програма на Европейския съюз за наблюдения на бизнес тенденциите и наблюдение на потребителите и е представително за населението на 18 и повече години.

Общата оценка на потребителите за развитието на икономическата ситуация в страната през последните дванадесет месеца, както и очакванията за следващите 12 месеца, са влошени спрямо предходното наблюдение, в резултат на което балансовите показатели намаляват съответно с по 4.6 и 10.6 пункта. По-негативни в сравнение с три месеца по-рано са и оценките и очакванията им относно промените във финансовото състояние на техните домакинства.

* При коментара на отговорите относно покупките (разходите) трябва да се има предвид, че въпросите се задават тримесечно, макар че тези покупки (разходи) се извършват от потребителите през по-голям период от време. Ето защо е нормално преобладаващите стойности на балансите на мненията да са трайно разположени в отрицателната зона на графиките, но значение за икономическия анализ има посоката на движение на балансите на мненията като индикатори за положителна или отрицателна промяна.

