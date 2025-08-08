Съботно-неделните предложения: На лов за вкусна закуска, музика и кино

Този уикенд София предлага не малко събития, които да споделите със семейството си. Но подбрахме за вас три предложения – изпълващи с уют, обогатяващи с култура и усмихващи с предлаганото забавление. В събота може да започнете деня с носталгичен брънч (вкусно лакомство – нещо средно между закуска и обяд) и да го завършите с омагьосваща музика; а в неделята може да планирате незабравим анимационен следобед под открито небе.

И така – на 9 август, започнете деня с „Шакшука и Смокинада Ден“ във Vishneva Brunchelarium – малко, симпатично място, скрито в сърцето на Лозенец (бул. Христо Смирненски 45). Там ще ви посрещне домашна, стара градска кухня с вкус на лято – леко носталгична, леко небрежна. Можете да поръчате вкуснотии за пикник, за вилата или просто да се отдадете на вкусна закуска на място.

Менюто включва освежаваща смокинада с домашен сироп от листа и лимон, домашна гранола със сушени вишни, гъст таратор с мента, гаспачо с мисо паста, палачинки със сладко и сирене, мекици с пудра захар, нисковъглехидратна гофрета при заявка, шакшука с печени чушки, класическа торта „Гараш“ и мъфин с лимон и маково семе.

Същата вечер ще имате повод да завършите деня с нещо красиво – от 19:30 ч., в уютната атмосфера на Art Club Sofia (ул. Цар Иван Асен II 7), ще имате възможност да се насладите на филмова музикална вечер, организирана от пианиста Марио Йоцов.

В програмата на дуо „Нюанси“ (Незиха Ибишева – цигулка, Марио Йоцов – пиано) ще чуете някои от най-обичаните мелодии от киното: „Ромео и Жулиета“ (Нино Рота), „Карибски пирати“ (Ханс Цимер), „Междузвездни войни“, „Джурасик парк“ и „Извънземното“ (Джон Уилямс), „Ла Ла Ленд“ (Джъстин Хървиц) и други.

Към тях ще се присъединят певиците Лили Друмева-О’Райли и Яница Дамянова (Yoana Space), за да придадат още повече цвят и настроение на вечерта.

В неделя, 10 август, от 16.00 часа ще имате възможност да гледате много награждавания филм „Потоп“ – част от Sofia Summer Fest 2025. Прожекцията е на открито, на бул. „Черни връх“ 4. Входът е свободен за всички лица до 18 години. „Потоп“ е анимационният филм, спечелил четири от най-големите награди за 2025 г. – носител на „Оскар“, „Златен глобус“, „Сезар“ и наградата LUX.

Сценаристите му Матис Каза и Гинтс Зилбалодис (който също е и режисьор на филма), разказват история за свят без хора, където една изключително упорита котка оцелява след голямо наводнение с помощта на необичаен екипаж – сънлива капибара, лемур, обсебен от лъскави предмети, прекалено дружелюбен лабрадор и огромна птица-секретар. Заедно се озовават на лодка и трябва да се ориентират в бързо променящата се среда. Филмът е част от фестивала за съвременно българско и европейско детско и младежко кино и ще бъде показан с подкрепата на Националния филмов център.

Каквото и да изберете от съботно-неделните ни предложения, няма да сбъркате – София ви очаква с вкусни лакомства, музика и кино – вземете близките си и направете уикенда истинско преживяване.

Симеон Коен