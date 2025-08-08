Комисията за защита на потребителите ще има разяснителни кампании за еврото в 165 общини

Комисията за защита на потребителите, съвместно с други институции, ще организира разяснителни кампании в 165 общински центъра в страната. Това обяви заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов по време на заседание на експертната работна група „Защита на потребителите“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, провела се във ведомството.

Той уточни, че разяснителните кампаниии ще бъдат насочени към търговци, представители на бизнеса и местната власт и ще обхванат малки населени места, където хората традиционно имат по-ограничен достъп до актуална информация. За целта са подготвени и информационни материали.

Заместник-министър Барбалов подчерта, че за да се осигури плавен преход от лева към евро трябва да се провеждат редовни срещи, на които да обсъждат всякакви нови въпроси, да се обменя информация и да се търсят решения на реалните предизвикателства.

В рамките на заседанието Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на финансите представиха новите моменти в Закона за въвеждане на еврото в Република България, с акцент върху механизмите за наблюдение, контрол и защита на потребителите в процеса на конвертиране на цените и валутата.

Особено внимание беше обърнато на ролята на контролни органи, които в периода от 8 август до 8 октомври 2025 г. няма да налагат санкции, а ще издават писмени предписания при установени нарушения, съгласно процедурите, регламентирани в ключовите подзаконови актове.

След 8 октомври, същите органи ще придобият правомощия за налагане на предвидените санкции, когато се установят нарушения, свързани с въвеждането на еврото, включително при неправомерно обозначаване на цени, липса на двойно обозначение и други.

Заместник-министър Барбалов подчерта, че в рамките на приетата нормативна уредба са прецизирани категориите стоки и услуги, за които ще се следи най-стриктно за недопустими отклонения при двойното обозначаване на цените. Той добави и че тъкмо тези категории, които са ясно дефинирани, ще бъдат предмет на засилен контрол още от първия ден на процеса.

Припомняме, че в приетите промените в Закона за въвеждане на еврото е заложено Министерският съвет да може да приеме временни мерки за противодействие в случай на значително нарастване на цените на стоките и услугите от първа необходимост. Сред тях са хляб, мляко, яйца, брашно, олио, питейна вода, електроенергия и топлоенергия за битови нужди, а освен това някои лекарствени продукти, които не се реимбурсират от Здравната каса, както и базови средства за лична хигиена.