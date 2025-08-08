Няма ясен график за доставката на изтребителите F-16 за България.

Това посочва в писмен отговор на министъра на отбраната Атанас Запрянов в отговор на въпрос на депутата Ивайло Мирчев. Министър Запрянов уточнява, че пристигането на изтребителите зависи от американските Военновъздушни сили и страни от НАТО.

Министерството не е в състояние да предостави конкретни дати или периоди, в които останалите шест самолета F-16 Block 70 ще кацнат в България, отговаря министър Запрянов. Сред изискванията, които усложнявали планирането на датите за пристигане, е нуждата от поддържане на определен постоянен запас от гориво по време на полета над океана и възможността да се формира група от самолети, които трябва да прелетят от САЩ до Европа, обяснява министърът.

САЩ имали и ограничен брой самолети, които да зареждат изтребителите по време на полет над Океана. При нужда, САЩ можело да анулират полетите за съюзниците в случай на приоритетни задачи за американските ВВС.

През април и през юни България получи първите два изтребителя F-16.

Останалите 6 самолета по първия договор трябва да бъдат у нас до края на 2025 г. По втория договор следващите 8 трябва да са у нас до 2030 г.

В края на юли на форум, бившият премиер Иван Костов припомни, че за България е критична слабост зависимостта от това, че модернизацията се води не от военната необходимост, а от възможностите на доставчиците.

Атанас Запрянов не е публикувал отговор на втория писмен въпрос на Ивайло Мирчев какво е развитието по въпроса за изграждане на инфраструктурата и разполагане на нея на симулатор за подготовка на пилотите в „Граф Игнатиево“.