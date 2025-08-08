Президентите на Русия и на Китай Владимир Путин и Си Цзинпин са провели телефонен разговор по искане на Путин, в който китайският лидер е приветствал подобряването на отношенията между Вашингтон и Москва.

Путин е информирал Си за „последните контакти“ между американската и руската страна, както и за положението в Украйна.

„Китай приветства комуникацията между Русия и САЩ, подобряването на техните отношения и насърчаването на политическо уреждане на украинската криза“, цитира агенция Синхуа думите на Си към Путин. По време на разговора Си е подчертал, че „сложните въпроси нямат лесни решения“.

Очаква се Путин да посети Китай в края на август или през септември.

Путин и американският президент Доналд Тръмп се готвят за преговори с цел прекратяване на войната в Украйна. Двете страни потвърдиха, че се подготвя среща на високо равнище, която може да се състои следващата седмица, въпреки че все още няма определена дата или място. Тръмп е недоволен от липсата на напредък към мир и заплаши с нови санкции Русия и с високи мита държави, включително Китай, които купуват руски петрол.

Говорител на американския държавен департамент заяви, че евентуална среща между президента Тръмп и Путин не трябва да се разглежда като въпрос на доверие към Русия, а като въпрос на действия от страна на държавата-агресор.

„Вашингтон пост“ пък писа, позовавайки се на анонимен източник, че ЕС е разочарован, че Тръмп не е оказал „нито грам натиск“ върху Путин. Междувременно неназован високопоставен украински представител е заявил пред изданието, че Киев се надява срещата между Тръмп и Путин да доведе до частично примирие, което да ограничи руските въздушни удари над Украйна.

А след разговор с украинския президент Володимир Зеленски полският премиер Доналд Туск допусна:

„Може би замразяването на конфликта – не искам да кажа края, но замразяването на конфликта – е по-близо, отколкото по-далеч“.

По думите на Туск Зеленски е „много предпазлив, но оптимист“ и желае Полша и други европейски страни да участват в планирането на примирие и евентуално мирно споразумение.

Руските сили са атакували Украйна със 104 дрона „Шахед“ тази нощ, от които са свалени 82-а. В Одеса е била поразена станция за отпадни води. Руски дрон е предизвикал пожар в граждански обект в Харков, пострадали са двама цивилни.