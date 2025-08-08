КРЗ „Одесос“ е извършил услуги за кораборемонт за 58.21 млн. лева

От началото на годината до края на първо шестмесечие в Кораборемонтен завод „Одесос” АД са ремонтирани 34 кораба /за 2024 г. – 28 кораба/. Общата стойност на извършените услуги от кораборемонт е 58.21 млн. лв. при 47.93 млн. лева за миналата година. Това става ясно от междинния неодитиран финансов отчет на дружеството.

Предприятието е специализирано в изпълнението на ремонти на всички видове сухотоварни кораби, пасажерски кораби, танкери и контейнеровози. Военните действия в Украйна не са оказали влияние върху приходите на кораборемонтния завод за първото шестмесечие, отбелязват от фирмата. Паричните постъпления от дейността на предприятието между януари и юни възлизат на 59.7 млн. лв. срещу 49.25 млн. лв. за същият период година по-рано. Този резултат е постигнат с привличането на нови работници. В края на юни те са били 812 души при 799 души година по-рано. По-големият обем работа е донесъл и по-високи възнаграждения. Средната работна заплата на едно лице за периода е 2942 лв. при 2920 лв. за същия период на миналата година.

Общият размер на приходите е 60.02 млн. лв.

при отчетени за първо шестмесечие на миналата година общо 49.28 млн. лева. Разходите за дейността са нараснали до 51.38 млн. лв. през тази година срещу 39.71 млн. лв. за полугодието на 2024-а. Резултатът от основна дейност на фирмата за първо шестмесечие е печалба в размер на 8.9 млн. лв., но за същият период през 2024г. тя е била по-висока – 9.6 млн. лева.

Крайният финансов резултат за шестте месеца е печалба от 8.65 млн. лв.

срещу 9.57 млн. лв. печалба през същият период на миналата година.

Независимо от трудностите и ограниченията, наложени от продължаващата война между Русия и Украйна дружеството запазва добрата събираемост на вземанията си и успява редовно да погасява задълженията си към доставчици и бюджета, отбелязват мениджърите. Краткосрочните му вземания за първо шестмесечие са в размер на 11.94 млн. лв. като за същият период през 2024 г. те са били за 11.83 млн. лева. Краткосрочните задължения за периода са за 11.06 млн. лева при 11.52 млн. лв. за първо шестмесечие на 2024-а.

Рискове

Поради спецификата на предлаганата от Кораборемонтен завод „Одесос” услуга, търсенето й е в силна зависимост от множество външни фактори и развитието на международния фрахтов пазар. Това не позволява точно планиране на бъдещите приходи, уточняват от фирмата.

Продължителността на военните действия, наложените санкции на Русия, унищожаването на производствената и транспортна инфраструктура на Украйна, осигуряваща преди войната значителен обем от доставките на суровини и материали, води до

тежки последици за дружествата, чиято дейност е свързана с корабостроене и кораборемонт.

Не е изключена и възможност за недостиг на суровини и материали. Вероятно е инвазията на Русия в Украйна да има и бъдещи въздействия върху дейността на дружеството. По оценки на ръководството конфликтът между Русия и Украйна може сериозно да затрудни трафика в Черно море, което евентуално би довело до намаляване на поръчките за кораборемонт.

Кораборемонтен завод има взаимоотношения с чуждестранни доставчици и клиенти и част от разчетите, приходите и разходите са деноминирани в чуждестранна валута. Поради това то е изложено на валутен риск, основно спрямо щатския долар, тъй като част от приходите на дружеството се формират от извършване на услуги, като плащането е договорено в щатски долари.

Дружеството работи с изключително широка гама от суровини и материали, като основните са различни видове метали, електроди, кабели и други ел. материали, дървен материал и много други.

Повишаването на цените на суровините и материалите би довело до негативни последици за дружеството.

Проведеното през месец май редовно общо събрание на акционерите взе решение от печалбата на дружеството за 2024 г. за дивидент да бъде разпределена сумата от 5 866 420 лв. бруто, или по 10 лв. за акция.

От началото на годината котировките на акциите на КРЗ “Одесос” на “Българска фондова борса” лъкатушат по ценовата стълбица. В момента сделки се сключват на 330 лева за един брой. А това оценява компанията на над 193 млн. лева пазарна капитализация.