Акциите на южнокорейските отбранителни компании падат в очакване на срещата САЩ-Русия

Стойността на акциите на редица компании от военно-промишления комплекс на Република Корея падна на фона на новините за подготовката за срещата на върха на Русия и Съединените щати, докато ценните книжа на строителни и други корпорации, чиито продукти може да се търсят по време на възстановителните работи, се повишиха. Това отбеляза агенция Yonhap.

Според данните за търговия на южнокорейската фондова борса, акциите на Hyundai Rotem (танкове K2) паднаха с 4.8%, а тези на Hanwha Aerospace (гаубици K9) загубиха 5.4% от стойността си. При LIG Nex1 (ракетна и друга техника) цената се сви с 14.9%, а на Korea Aerospace Industries (изтребител KF-21, хеликоптери KUH-1 Surion) – с 2.8 на сто.

Ценните книжа на

компании, чиито продукти могат да бъдат търсени при възстановяването или изграждането на инфраструктура, показаха ръст.

Акциите на SY Steel Tech (строителни материали) се увеличиха с 22.3%, на Dasan Networks (производство на оборудване за мобилни комуникации) – със 7.1%, на HD Hyundai Construction Equipment (строителна техника) – с 4.5 на сто. Цената на HD Hyundai Infracore (строителна техника) се повиши с 2.9%, докато акциите на Daedong (селскостопанска техника) поскъпнаха с 2.8 на сто.

„Смята се, че различните вектори за компаниите, свързани с реконструкционната и отбранителната промишленост, се дължат на съобщенията, че срещата на върха на Русия и Съединените щати може да се проведе още следващата седмица“, пише Йонхап.

Руският президент Владимир Путин и специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф се ръкуват преди срещата им в Санкт Петербург на 11 април 2025 г.

В сряда руският президент Владимир Путин прие в Кремъл специалния представител на президента на САЩ Стивън Уиткоф. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че Москва и Вашингтон са се споразумели за среща на президентите през следващите дни. Според него работата по срещата на върха вече е започнала.

Мястото вече е договорено, но ще бъде обявено по-късно.

Преговорите между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп може да се проведат в някоя от арабските страни. Това съобщи ТАСС, позовавайки се на свои източници.

Владимир Путин е посочи ОАЕ като едно от подходящите места за среща с американския си колега.