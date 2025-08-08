Най-много са новопостроените жилища с две стаи през второто тримесечие



Най-много са новопостроените жилища с две стаи (42.8%) през второто тримесечие, следвани от тези с три стаи (30.8%). Най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – само 3.1 процента. Това показват предварителни данни, публикувани от Националния статистически институт.

Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации. В обхвата на наблюдението се включват новопостроените жилищни сгради с одобрен приемателен протокол образец 16 или издадено разрешение за ползване.

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през второто тримесечие на тази година е 1256,

а новопостроените жилища в тях са 6001.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация през второто тримесечие в областите София (столица) – 203 сгради с 2811 жилища, Пловдив – 153 сгради с 300 жилища, и Бургас – 125 сгради с 651 жилища в тях.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през второто тримесечие със стоманобетонна конструкция са 76.3% от всички, с тухлена – 19.3%, с друга – 3.5%, а най-малко са с панелна – само 0.9 процента.

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (78.2%),

следвани от жилищните кооперации (15.5%).

Общата полезна площ (вече общата площ на жилищата в сградата) на новопостроените жилища през второто тримесечие е 538 600 кв. м, а жилищната площ (включва площта на стаите и кухните с площ 4 и повече квадратни метра) – 379 600 кв. метра.

Средната жилищна площ на едно новопостроено жилище e 63.3 кв. метра.

Най-голяма е средна жилищна площ на едно новопостроено жилище в областите София – 121.9 кв. м, и Монтана – 121 кв. метра. А най-малка е в в областите Разград – 47.8 кв. м, и Търговище – 52.1 кв. метра.