Мила Живкова пред Banker Special: За пътя към успеха, сбъднатите мечти и вярата, че когато следваш целите си, всичко е възможно

В най-новия брой на списание Banker Special (бр. 80) Мила Живкова – MILOTKA – кани читателите в света на красотата и младостта. Пред главния редактор на изданието – Силвия Джагарова и Калоян Атанасов – Живкова признава, че нейното вдъхновение са доволните клиенти. Публикуваме разговора й без съкращения.



Госпожо Живкова, разкажете за вашата кариера преди MILOTKA?

– Бях втори курс студентка в университета, когато отидох при моя близка в Агрима, тогава представител на Pepsi Cola International за България. Случайно в стаята влезе изпълнителният директор и ме попита дали говоря английски и работя с компютър, след което ме покани за part time служител в маркетинг отдела.

С годините изкачих стъпалата през маркетинг специалист до маркетинг мениджър на компанията. Международният опит там и натрупаните контакти ме направиха търсен кадър в бранша. Последва работа в рекламни агенции, след което преминавайки нелека процедура за кандидатстване, ме поканиха за маркетинг директор в Happy Bar&Grill и останалите брандове в холдинга. През последните години се занимавам с PR и организиране на събития: светски, корпоративни, международни…

Как се роди идеята за превръщането на семейната традиция в модерен бранд като MILOTKA? Какво именно ви вдъхнови да поемете риска да създадете собствен бизнес?

– Бях малко момиченце, когато гледах как баба ми Милка се радва на хобито си да прави кремчета за лице и да ги подарява на приятелките си на кафе и сладки приказки. Тя завършва козметика в далечната 1963 година. Майка ми Рада, която беше химик, продължи семейната традиция.

След смъртта им получих многобройни обаждания от техни близки хора, които ме питаха: “Няма ли да направиш кремовете? Ние какво ще правим без тях?”, и то при такова изобилие от козметика на пазара.

Прекрасно, но трудно осъществимо. Мама и баба имаха образованието и квалификацията да ги направят, а аз съм мениджър и маркетолог по професия… мога по-скоро да ги популяризирам, отколкото да ги създам. И първоначално им отговорих с усмивка: “Това да не е като да забъркам кекс…”.

Отдавна се бях замисляла по въпроса, но от мисълта до решението пътят не е лесен. Един ден, търсейки нещо в техните вещи, попаднах на множеството съдове, везни, епруветки, останали съставки. И тогава, със свито от умиление сърце, си казах: „Поне трябва да опиташ. Грехота е да захвърлиш целия този труд, всички тези години.“ Така се роди идеята да създам MILOTKA (милотка), както ме наричаше мама като дете.

Срещнахте ли се с неочаквани предизвикателства при преминаването от „домашна“ рецепта към професионално производство? Как успяхте да запазите автентичността на продукта?

– Задачата се оказа нелека. Намерих технолози и професионалисти, с дългогодишен опит в български и международни компании, които не се спират пред предизвикателствата. От една страна, исках да запазя максимално оригиналната рецепта, а от друга – да я осъвременя, за да отговоря на нуждите на дамите днес. Запазихме основната част от полезните съставки: маслиново и какаово масла, мед, пчелен восък, лайкова флорална вода и витамин Е.

Восъкът прави продуктите различни, по-плътни от масово предлаганите, заради което се наричат балсами за лице. Думата балсам е пъстра палитра от елементи: блясък, парфюм, лек, вълшебство… положителна енергия, която ни дава вдъхновение и ни кара да се усмихваме.

Заменихме розата, от рецептата на баба, с гераниум поради факта, че ароматът на роза не се харесва от много хора, а полезните качества на двете масла са сходни. Идеята да добавим лавандула се роди четейки историята на световноизвестни марки парфюми, чието ухание е комбинацията от гераниево и лавандулово масло.

Жълтеникавият цвят на интензивния крем постигнахме добавяйки облепихата, която е силно регенерираща. Е voila, както казват французите, получиха се нашите уникални формули, които правят продуктите ни равностойни на световните лидери в козметиката.

Защо избрахте да се фокусирате именно върху луксозния сегмент на пазара?

– Исках да създам бутиков продукт, отговарящ на моята същност, изящен от качествата му до елегантната външна опаковка, която се отваря като луксозен парфюм. Стремях се да постигна всичко в едно, натурални балмове за лице и шия, които регенерират колагена по естествен път, дълбоко хидратират, защитават и успокояват и най-чувствителната кожа.

На мен самата ми беше омръзнало да използвам множество различни кремове. Първичната опаковка държах да допълва натуралността и елегантността на продуктите и за целта избрах стъклени бурканчета, с дървени дъбови капачки.

Конкуренцията на глобални марки със сигурност е огромна, каква е вашата уникална стратегия за успех?

– Бутиков балсам за лице, с който да увековеча спомените си, да издигна на пиедестал натуралната красота и да се насладя на естествено блестящата кожа. Натурален крем за лице, който регенерира колагена по естествен път. Аз съм MILOTKA и те каня в света на красотата и младостта, блясъка и съвършенството. Грижи се за себе си, а аз ще се погрижа за теб и за твоето спокойствие.

Наградата “Парфюми и козметика” от престижното изложение Formes de Luxe 2024 в Monte Carlo за дизайн на опаковката е впечатляваща! Разкажете за нея.

– Заедно със SEVDEX – фирмата производител на външната кутия, предприехме доста смела инициатива да участваме в конкурса за опаковка в категория “Парфюми и козметика” на едно от най-престижните изложения Formes de Luxe 2024 в Monte Carlo. Когато дадеш всичко от себе си и вярваш в успеха, няма как да не постигнеш целта си.

Formes de Luxe awards е конкурс, който се провежда съвместно с Luxe Pack Monaco и се е наложил като най-високата институция за новости в опаковките на луксозни стоки. Традиционното 13-членно жури включваше специалисти и директори в отдел „Опаковки и развитие на нови продукти“ от гиганти като Chanel, LVMH, Martell Mumm Perrier-Jouet, Champagne Telmont, Make Up Forever, Interparfums, Puig…А сред номинираните бяха световни брандове като Yves Saint Laurent Beaute, MAC Cosmetics и Maison Margiela.

„Бяхме впечатлени от тази кутия, която съдържа бурканче за крем на висока основа, позволяваща лесен достъп. Изборът на цвят отразява основната съставка на формулата – облепиха, докато изрязването изобразява логото на бранда“, сподели представител на журито. Всички послания на бранда са предадени по изтънчен и иновативен начин.

Какви са следващите Ви стъпки за разширяване на бизнеса на MILOTKA? Планирате ли да разработите нови продукти или да навлезете на международните пазари?

– Планирам и двете. С моя екип разработваме нови формули за допълване на портфолиото ни от продукти. Международните пазари вече са факт. Навлизането ни в тях не е лесно, но нещата се случват, и вече мога да се похваля с дистрибутор за Южна Франция, преговарям с дистрибутори за Италия, Дубай, представяме се в глобално наложили се онлайн платформи за пазаруване. Продуктите ни могат да се намерят и в различен тип обекти в страната, освен да се поръчат онлайн на milotka.com.

Баба ви Милка и майка ви Рада са ваши вдъхновения. Кой от техните житейски принципи е най-ценен за вас като предприемач?

– Смелост, честност, уважение и дипломатичност.

Работите с натурални съставки и устойчиви практики. Как това се отразява на вашия начин на живот? Прилагате ли философията „slow beauty“ и извън бизнеса си?

– Самата аз като човек винаги съм била ориентирана към натуралното и естественото, и това допълнително ме вдъхнови да създам тези натурални продукти. Те са част от мен и начина ми на живот.

Как балансирате между ролята си на мениджър, създател на компания и личен живот?

– Трудно е да намериш баланс, но работата и личният ми живот взаимно се допълват. Едното ме мотивира за другото и обратно. Съпругът и синът ми са винаги до мен и ме подкрепят безрезервно.

Какви съвети бихте дали на дамите, които се страхуват да поемат рискове?

– Да вярват в мечтите си и да следват целите си. Когато човек има цел и е последователен, всичко е възможно.

Как бихте дефинирали „успеха“ – с награди като тази в Монте Карло или с нещо по-лично, като реакциите на доволни клиенти?

– Наградата от Monte Carlo е огромно признание. След нея получих още две награди и в България: златно токче за Бизнес жена на 2024 година в категория “Козметичен бранд” и награда от “Класация.бг” в категория “Aesthetics & Beauty”. Но доволните и сияещи лица на клиентите са моето вдъхновение и мотивация за успех. Тe ме стимулират да участвам и да печеля. Благодаря за доверието!



Хобито на Мила Живкова е да пътува, а любимите й дестинации за ваканция или релаксиращ уикенд са Италия, Френска Полинезия и Малдивите. Тя спортува всеки ден на уреди у дома, или прави дълги разходки сред природата.

Любимият цитат на Мила Живкова е от Емили Дикинсън: “За да направиш прерия, са нужни пчела и детелина. Пчела и детелина, и една мечта голяма. Дори мечтата само стига, ако пчела и детелина няма.”