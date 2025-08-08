Здравното министерство обяви конкурси за шефове на 5 болници и на БУЛ БИО

Министерството на здравеопазването е обявило конкурси за избор на шефове на 5 болници, както и на ръководство на търговското дружество БУЛ БИО, което представлява производствения отдел на Националния център по заразни и паразитни болести.

Обявените процедури са свързани както с изтичащи мандати, така и с подаване на молби за освобождаване, с отпадане на номинации и с необходимост от попълване на директорските съвети на дружествата.

В окръжната болница в София – „МБАЛ Света Анна – София“ е обявен конкурс за избор на изпълнителен директор и на представител на държавата в Съвета на директорите.

В университетската болница в Пловдив – „УМБАЛ – Пловдив“ процедурата е за избор на целия състав на борда на директорите, който се състои от трима души.

Другите три болници, в чието ръководство предстоят смени, са „МБАЛ проф. д-р Параскев Стоянов – Ловеч“, „СБР – Бургаски минерални бани“ и „Национална кардиологична болница“.

Конкурс е обявен и за избор на ликвидатор на дружеството ВИМЕДИТ ЕООД – Видин. То се занимава с монтаж на медицинска техника.

Преди няколко седмици здравният министър проф. Силви Кирилов обяви, че здравното министерство управлява 54 акционерни дружества, като за 36 от тях са проведени конкурси още през 2024 година, а за други – предстоят нови – от август 2025 г. до март 2026 година.

Целта на всички действия е осигуряване на законосъобразност и приемственост, както и поддържане на работещ управленски капацитет в лечебните заведения, уточняват от екипа на здравния министър.

Те добавят и че в отделни случаи нови лица са назначени временно до провеждане на конкурс, за да се осигури непрекъсваемост в управлението на дружествата. В някои лечебни заведения предстои иницииране на процедура за избор на независими членове от страна на Агенцията за публичните предприятия и контрол, в съответствие със Закона за публичните предприятия.