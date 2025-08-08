От ПП-ДБ искат проверка дали Висшият адвокатски съвет е спазил процедурата за избор на член в Номинационната комисия за КПК

Народните представители Лена Бориславова, Богдан Богданов и Свилен Трифонов от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ са внесли становище до парламентарната Комисията по превенция и противодействие на корупцията в Народно събрание с искане за проверка. Тя е свързана с въпроса дали „бързането на управляващото мнозинство, с участието на Делян Пеевски, не е попречило на Висшия адвокатски съвет да спази законовите изисквания в процедурата по избора на адвокат Нина Седефова за член на Номинационната комисия за избор на ръководство на Комисията за противодействие на корупцията.

Тримата народни представители алармират, че процедурата за излъчване на ново ръководство на КПК протича при изключително съкратени срокове (едва 12 дни) и ограничена възможност за обществен контрол заради летния отпускарски сезон.

В становището, изпратено до ресорната парламентарна комисия, се посочва, че заседанието на Висшия адвокатски съвет, на което е избрана адвокат Седефова, е проведено в хибридна форма чрез Zoom и Viber, въпреки че Законът за адвокатурата (чл. 120) предвижда присъствена форма за извънредни заседания и 14-дневно предизвестие.

От ПП-ДБ обръщат внимание, че действащите правила на Висшия адвокатски съвет позволяват дистанционно участие само в извънредна обстановка, каквато към момента не е обявена.

Народните представители настояват комисията да изиска официална информация от Висшия адвокатски съвет спазено ли е изискването за 14-дневно писмено уведомление за заседанието; валидно ли е участието чрез Zoom и Viber; наличен ли е бил законосъобразен кворум; необходимо и целесъобразно ли е да се предостави допълнителен срок за провеждане на законосъобразен избор на член на Номинационната комисия от страна на Съвета с оглед на специфичния правен режим за свикване и провеждане на заседания.

Депутатите питат също дали адв. Нина Седефова следва да декларира обстоятелства, които могат да повлияят на нейната обективност, в съответствие с чл. 3, ал. 2 от Правилата за дейността на Номинационната комисия.

От ПП-ДБ настояват дейността на Номинационната комисия да бъде възобновена едва след изясняване на всички факти и обстоятелства, които поставят под съмнение безпристрастността на нейния състав и законосъобразността на нейното формиране.

Припомняме, че за 11 август е насрочено заседанието, на което членовете на Номинационната комисия ще разглеждат документите и концепциите на допуснатите до този етап кандидати за членове на Комисията за противодействие на корупцията.

В състава на 5-членната Номинационна комисия са избрани Венера Милова (главен секретар на Министерството на правосъдието), адв. Нина Седефова (член на Висшия адвокатски съвет), Калин Калпакчиев (член на Върховния касационен съд), Айсун Акджиев (главен секретар на омбудсмана), Силвия Къдрева (заместник-председател на Сметната палата).

От ПП-ДБ и „Възраждане“ настояват за отстраняване на Силвия Къдрева и Венера Милова от състава на номинационната комисия, която трябва да отсее кандидатите за новия състав на Комисията за противодействие на корупцията. Техните аргументи са, че Къдрева е в конфликт на интереси, а Милова има политически зависимости.