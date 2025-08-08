Henkel с ускорен ръст на продажбите и печалбата през първото полугодие

След плавно начало на годината Henkel регистрира ускоряване на органичния ръст на продажбите през първото полугодие като резултат от представянето през второто тримесечие. В същото време рентабилността нарасна значително, отбелязват от компанията.

„Подобряването на ръста на органичните продажби се дължи и на двете бизнес подразделения, като особено ясно се откроява последователното увеличение при развитието на обемите в подразделението „Потребителски марки“. Наред с положителното развитие на цените това доведе и до положителен органичен ръст на продажбите през второто тримесечие. Бизнес подразделението „Адхезивни технологии“ постигна положителен органичен ръст на продажбите през първите шест месеца като резултат от балансираното развитие на цените и обемите“, заяви главният изпълнителен директор на Henkel Карстен Кнобел.

По думите му, през първата половина на годината е увеличен значително маржа на печалбата преди лихви и данъци. „Този растеж се дължи главно на много добрите брутни маржове при двете бизнес подразделения, както и на благоприятния бизнес микс. Отделно повишихме ефективността и сме на път да постигнем и дори да надминем икономиите, планирани за „Потребителски марки“. Същевременно продължихме да инвестираме в своите марки и технологии, за да укрепим бъдещия си потенциал за растеж “, подчерта Карстен Кнобел.

Въз основа на бизнес резултатите, постигнати през първата половина на 2025 г., и очакванията за останалата част от годината

Henkel актуализира прогнозата си за фискалната 2025 година.

„Очакваме по-нататъшен рентабилен растеж за фискалната 2025 г. наред с по-силен ръст на продажбите през второто полугодие“, отбелязва Кнобел. От една страна, актуализираната прогноза отчита въздействието на предизвикателната макроикономическа среда върху органичното развитие на продажбите за двете бизнес подразделения на компанията. От друга страна, по-изразеното очакване за рентабилност отразява положителното развитие на брутния марж, ползата от оптимизирането на портфолиото и подобряването на ефективността на компанията. „Актуализираната прогноза също така взема предвид прогнозираните ефекти от глобалните тарифни споразумения в текущия момент и до голяма степен се съотнася с текущите пазарни очаквания за бизнес развитието на Henkel през годината“, коментира Карстен Кнобел във връзка с прогнозата.

За текущата фискална година Henkel вече очаква органичен ръст на продажбите между 1 и 2%

(преди това: 1.5 до 3.5%). За бизнес подразделението „Адхезивни технологии“ понастоящем се очаква органичен ръст на продажбите в диапазона от 2 до 3% (преди това: 2 до 4%). За „Потребителски марки“ вече се предвижда органично увеличение на продажбите от 0.5 до 1.5% (преди това: 1 до 3%).

През първата половина на 2025 г. Henkel постигна продажби на Групата на стойност 10.4 млрд. евро,

което се равнява на номинално развитие от -3.8% (второ тримесечие: 5.16 млрд. евро, -6.1%). През първото полугодие бизнес подразделението „Адхезивни технологии“ е постигнало положителен органичен ръст на продажбите от 1.2% главно благодарение на бизнес направлението „Мобилност и електроника“ (второ тримесечие: +1.3%). Бизнес подразделението „Потребителски марки“ регистрира спад в органичните продажби от -1.6% (второ тримесечие: +0.4%). Докато бизнес направлението „Грижа за косата“ постигна положителен ръст на органичните продажби, направленията „Перилни препарати и грижа за дома“ и „Други потребителски бизнеси“ регистрираха спад в ръста на органичните продажби.

Със своите търговски марки, иновации и технологии Henkel заема водеща пазарна позиция в промишления и потребителския бизнес в световен мащаб.

Henkel AG & Co. KGaA е мултинационална компания за химически и потребителски стоки

с централен офис в Дюселдорф. Основана през 1876 г., компанията DAX е организирана в две глобално действащи бизнес единици (Потребителски марки, Лепилни технологии) и е известна с марки като Loctite, Persil, Fa, Pritt, Dial и Purex.

През фискалната 2024 година Henkel отчете продажби от около 21.6 милиарда евро и оперативна печалба от 2.83 милиарда евро. Henkel има 47 150 служители, като над 80% от тях работят извън Германия.