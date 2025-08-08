TSMC също се освободи от 100% мита благодарение на заводите си в Аризона

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Производителят на чипове за технологичния гигант Apple – тайванската TSMC – също заяви, че ще бъде освободена от 100% мита благодарение на своите заводи в Аризона.

След като Apple се ангажира да инвестира допълнително 100 милиарда долара в производство в САЩ и подари на Тръмп сувенир за бюрото му, президентът обяви, че компанията ще бъде освободена от планираното 100% мито върху вносните чипове.

Тъй като почти всеки чуждестранен производител на чипове има някакво присъствие в САЩ, не беше ясно кои точно компании ще бъдат засегнати от предстоящите мита. Най-големият производител на полупроводници в света TSMC официално е заявила, че ще бъде освободена благодарение на своите заводи за чипове в Аризона.

„TSMC е освободена от митата върху чиповете, защото е изградена заводи в САЩ,“ заяви Лю Чин-чин, министър от Националния съвет за развитие в Тайпе в четвъртък (7 август).

