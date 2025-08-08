CNN: 5 сценария за прекратяване на войната в Украйна след срещата на Тръмп и Путин

Има пет възможни сценария за прекратяване на конфликта в Украйна, които биха могли да бъдат реализирани след срещата на руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това съобщи тв каналът CNN.

Отбелязва се, че само един от представените сценарии е положителен за Украйна.

Първият сценарий е прекратяване на огъня,

но телевизионният канал го смята за малко вероятен. Путин няма да спре, докато офанзивата продължава, а до октомври Русия може да превземе важни градове като Покровск, Константиновка и Купянск.

Вторият вариант включва преговори с възможност за удължаване на конфликта.

Това би могло да даде възможност на Русия да превземе гореспоменатите градове и да се подготви за нова офанзива в бъдеще или да консолидира постиженията си чрез дипломатически средства. Съществува и възможност за опит за довеждане на власт в Украйна на проруски кандидат.

Третият сценарий предполага, че Украйна по някакъв начин ще се справи с предстоящите трудности.

Европейският съюз ще продължи да оказва подкрепа, а руската армия ще постигне само незначителни резултати, което може да тласне Путин към преговори.

Четвъртият вариант е катастрофа както за Украйна, така и за НАТО.

Ако САЩ спрат помощта и ЕС не успее да се справи със ситуацията, руската армия ще може да напредне в оперативното пространство в Днепропетровска и Запорожка област, нанасяйки сериозни удари на украинските сили. Опитите на Зеленски да увеличи мобилизацията могат да доведат до вътрешнополитически кризи.

Последният сценарий е катастрофа за Путин.

Войната изтощава ресурсите на страната, санкциите оказват натиск, подкрепата от Китай отслабва, а недоволството сред елитите нараства. Всичко това може да доведе до това Русия да напусне Украйна сама.

CNN подчертава, че

нито един от представените сценарии не може да бъде реализиран единствено по волята на президентите Путин и Тръмп –

необходимо е прякото участие на Украйна в постигането на споразумения.

Москва и Вашингтон постигнаха споразумение за провеждане на среща между Путин и Тръмп. Тя ще се проведе в близко бъдеще, вероятно следващата седмица, а мястото вече е определено. Помощникът на руския президент Юрий Ушаков заяви, че Кремъл се надява предстоящите контакти да бъдат успешни и продуктивни.