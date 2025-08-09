Цените на основните зърнени храни остават спокойни

През тази седмица котировките на основните зърнени контракти не отбелязаха особени промени на световните борсови пазари и цените останаха сравнително спокойни, отбелязват експертите на „Софийска стокова борса“.

В Чикаго пшеницата с доставка септември помръдна нагоре с един долар до 217 щ.д./тон. Във Франция старата цена остана без промяна на 201 евро/тон, също както и в Украйна – 240 щ.д./тон. В Русия посоката се обърна и цената се върна надолу с пет долара до нивата от края на юли – 237 щ.д./тон.

Движението на цената при царевицата за доставка август е по-разнопосочно.

В САЩ спад с два долара до 197 щ.д./тон. Във Франция след предишните колебания нагоре-надолу, сега последва нарастване при котировките за август-септември – плюс осем евро до 202 евро/тон. В Украйна отново поскъпване – с три долара, до 253 щ.д./тон.

Рапицата на Euronext за доставка през месец ноември 2025 година, която няколко месеца отбелязва сериозни пикове и спадове, преди седмици се изстреля нагоре, след това за пореден път се срина рязко със рекордна загуба, после отново се изстреля нагоре и след това поевтиня сериозно, и отново скок. Тази седмица движението отбелязва слабо поевтиняване с минус 3.75 евро до 473.75 евро/тон.

Контрактите за нерафинирано слънчогледово олио на борсата в Ротердам преживяха срив и последващ рязък възход в началото на пролетта, и отново нов срив. За няколко седмици имаше известно наваксване, но през юни отново станахме свидетели на поредица от рекордни загуби, а в последните дни имаше впечатляващо поскъпване. Тази седмица цената е с нулева промяна и остава на 1255 щ.д./тон.

Рафинираната захар, доставка октомври, следва низходящ тренд още от края на миналия месец и сега загуби нови 5.30 долара до 462.50 щ.д./т на борсата в Лондон.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остава спокойна.

Продължава търсенето на фуражна пшеница, насипно на 340 лв./тон (173.84 евро/тон.) Предлагането на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти е на 450 лв./т, (230.08 евро/тон.) купувачите отговарят с начална цена от 270 лв./тон (138.05 евро/тон.).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени. Има множество оферти за продажба на семена и ядки на цени, вариращи от 2500 (1278.23 евро/тон.) до 6800 лв./тон (3476.78 евро/тон.).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше за газьол за ПКЦ на 1967.70 лв./хил. л (1006.07 евро/хил. л) и за газ пропан бутан на 900 лв./хил. л (460.16 евро/хил. л).