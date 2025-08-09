Тръмп и Путин ще се срещнат в Аляска на 15 август

В социалната мрежа „Трут Сошъл“ президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че дългоочакваната му среща с руския държавен глава Владимир Путин ще се проведе в петък, 15 август, в щата Аляска, като уточни, че предстоят допълнителни подробности. Съобщението дойде в деня, в който изтече десетдневният ултиматум, който Тръмп бе поставил на Москва, заплашвайки с вторични санкции, ако до крайния срок не бъде постигнат напредък в преговорите за войната в Украйна.

По-рано същия ден Тръмп заяви, че САЩ предлагат компромисен вариант – Киев да отстъпи част от своите територии, а Русия да върне определени райони на Украйна. Той добави, че президентът Володимир Зеленски ще получи „всичко необходимо за развитието на Украйна“, без да разкрие повече подробности. Според него въпросът за размяната на територии между двете страни е сложен, но може да донесе ползи и за Москва, и за Киев.

Русия е вписала в конституцията си като своя територия четири украински области – Луганска, Донецка, Запорожка и Херсонска, както и Крим, анексиран през 2014 година. Общата площ на тези пет региона е 134 925 кв. км, като Москва в момента контролира около 84,7% от нея. При евентуална размяна на територии се предполага, че Русия ще запази завладените зони и ще върне на Украйна територии в Сумска и Харковска област, както и ще се откаже от претенции към части от Запорожка и Херсонска област. В замяна Украйна вероятно ще се изтегли от Донецка област, където в момента се водят най-тежките сражения.

Това ще бъде първата среща на върха между САЩ и Русия от 2021 г., когaто тогавашният американски президент Джо Байдън разговаря с руския държавен глава Владимир Путин в Женева. Подобно събитие би могло да бележи значителен напредък в усилията на Вашингтон за постигане на мир, макар различията между Москва и Киев да остават сериозни.