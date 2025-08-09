Младите са най-активните потребители на безалкохолна бира

Алкохолното съдържание е важна характеристика на всяка бира. То подсказва колко силно е пивото или процентното съдържание на алкохол в него. Пивоварите се опитват да диверсифицират основния си бизнес като произвеждат вече и безалкохолна бира. Навлизането в този сегмент е свързано с нарастващото потребителско търсене. През последните години продажбите им в търговията на дребно нарастват, както и броят на клиентите. Младите са най-активните потребители като търсят все повече такива продукти.

Безалкохолната бира е добра алтернатива на традиционната бира за хората, които шофират, например. Хем можеш да се събереш с приятели, хем участваш заедно с тях в купона. По тази причина безалкохолните бири стават все по-популярни.

Все по-широкото портфолио от безалкохолно пиво е свързано и с политиките на бранша за намаляване на злоупотребата с алкохол. През 2024-а консумацията на безалкохолна бира у нас е над 80 000 хектолитра, което представлява увеличение на потреблението с около 35%, отбелязва председателят на Съюза на пивоварите Владимир Иванов.

Безалкохолното пиво продължава да е все по-популярно както на европейско, така и на национално ниво.

През миналата година всяка 15-а продадена бира в ЕС е безалкохолна. И въпреки че България е далече от тези количества, продажбите на бира с 0% алкохол бележат ръст. Изследването на Ипсос показва, че 22% от българите считат, че безалкохолната бира е модерна напитка, а за 33 на сто от дамите тя е подходящо питие. През първите шест месеца на тази година у нас са изпити над 3 млн. литра безалкохолно пиво. Тези тенденции се дължат най-вече на предпочитанията на активните хора, които търсят балансиран и здравословен начин на живот.

Така че разбираемо е, че българските пивоварни също се включват в тази тенденция.

Загорка 0.0

e предложението на пивоварната в Стара Загора, която е част от The Heineken Company, нидерландска мултинационална пивоварна компания, основана през 1864 г. от Джерард Адриан Хайнекен в Амстердам. Heineken N.V. е пивовар номер едно в Европа и втора по големина в света. Загорка 0.0 е пълноценната алтернатива на биреното преживяване. Тя има по-малко калории и никакъв алкохол и когато си жаден и защото обичаш вкуса на Загорка. Предлага се в кен от 500 милилитра.

Heineken® 0.0

също се намира в българските магазини – страхотен вкус и нула алкохол. Майсторите пивовари започнаха от нулата и прекараха години в проучване, варене и дегустация, преди да създадат рецепта, характерна със своите освежаващи плодови нотки и мека малцова основа – в перфектен баланс, разказват от компанията. И се е получил вкус, който заслужава етикета на Heineken. Не беше лесно, но не се оказа и невъзможно, отбелязват от пивоварната. Heineken 0.0 се намира в кен 0.330 мл, което дава възможност за консумация по всяко време на деня.

„Каменица“

е бирата, която споделям с приятели. В някои случай обаче алкохорът е лош съветник – когато шофирам, когато съм на работа, когато спортувам. Затова вече има Безалкохолна 0.0 – с отличен хмелов вкус, характерен за емблематичния лек лагер, но с 0.0% съдържание на алкохол. В магазина е в кен от 500 милилитра.

От 2020 г. „Карлсберг България“ произвежда

Пиринско Безалкохолно –

свежа и пивка бира, с приятен аромат, лека горчивина и истински бирен вкус. Тя е отлична алтернатива за тези, които желаят да се насладят на ободряващ бирен вкус по всяко време. Пиринско Безалкохолно Пиво е подходяща за консумация във всеки момент от активното ежедневие – по време на обяд, при шофиране, след тренировка или винаги, когато имаме нужда от освежаване. Пиринско Безалкохолно Пиво се предлага в разфасовка от 0.5 л кен.

От 2020 г. на пазара у нас е и

Carlsberg 0.0%

Датчаните имат специално отношение към бирата и ценят нейното високо качество и безкомпромисен вкус. Но има моменти, в които алкохолът не е желан. Тогава изборът е безалкохолното пиво, което носи освежаване навсякъде и по всяко време – на разходка в парка, след тренировка или по време на обяд. Освежаващ, с приятна горчивина и лек хмелен аромат, Carlsberg 0.0 е всичко, което може да се очаква от един добре балансиран пилзнер. С 0% алкохол и едва 19 калории (за 100 мл), с него можем да се наслаждаваме на перфектен бирен вкус по всяко време.

В портфолиото на „Карлсберг България“ е и

Tuborg Zero 0.0%

в кен от 0.33 л е безалкохолна напитка, която съчетава освежаващия вкус на класическата бира Tuborg с нулево съдържание на алкохол. Тя е идеалният избор за тези, които искат да се насладят на традиционния вкус на бира, но без да поемат алкохол, и е перфектна за всяка ситуация, в която искате да се освежите, но да запазите ясното си съзнание. Tuborg Zero 0.0% съхранява всичкият вкус и аромат на класическата бира, но без да се съдържа алкохол. Това я прави отличен избор за хора, които по здравословни, религиозни или лични причини предпочитат напитки без алкохол.

С леката си и балансирана текстура, Tuborg Zero 0.0% предлага освежаване, което е подходящо за горещите летни дни, след тренировка, или като част от ежедневната рутина. Напитката може да бъде съчетана с различни храни като сандвичи, салати, пица или леко печено месо, като нейният вкус ще допълни всяко ястие, без да преобладава. Предлага се в удобен кен от 0.33 л, който е лесен за носене и съхранение, както и удобен за споделяне на събирания и събития. Кенът е също така и практичен за съхранение в хладилника, за да имате винаги под ръка една освежаваща напитка, когато имате нужда от нея.

Старопрамен Безалкохолна 0%

е светла безалкохолна бира, която запазва характерния чешки стил и вкус, но без съдържание на алкохол. Предлага баланс между свежест, малцовост и фина горчивина и е подходяща за всеки момент от деня. Ароматът е свеж и зърнен, с нотки на лек хмел. Вкусът е мек, гладък и добре балансиран, с лека сладост и сух финал, които напомнят на класически лагер. Без горчивината да доминира, бирата остава освежаваща и лесна за пиене.

Старопрамен Безалкохолна 0% се сервира силно охладена (4-6°C) в стъклена чаша или направо от бутилка или кен. Подходяща за работно време, шофиране, спорт, срещи на открито или просто когато не желаете алкохол. Подходяща за леки салати, сандвичи, пица, ядки и десерти.