Клин клин избива в борбата с имотните измами

Насред затягането на мерките срещу имотната мафия и съпътстващите ги измами, държавата отново рискува да отвори раната на тази вечно “кървяща” тема с привидно добро намерение. Поводът за това бе предложението на Министерството на правосъдието да се ограничи достъпът до данни от Имотния регистър, като само ограничен кръг от хора да могат да получават незаверени преписи и препис-извлечения от вписани актове. И както много други неща в нашето съвременно законотворчество, това може да се окаже “нож с две остриета”. На пръв поглед, мярка за защита на личните данни, а всъщност – възможен удар срещу прозрачността и услуга за недобросъвестни служебни лица.

В новия проект за обществено обсъждане на ведомството се предлага достъп до всякакъв вид документи за смяна на собствеността на даден имот да имат само: 1) страните и техните представители по закон и пълномощници; 2) нотариуси и техни служители; 3) адвокати, младши адвокати и на адвокатски сътрудници, вписани в регистъра на съответната адвокатска колегия; 4) органите на съда, прокуратурата и следствието и други.

Какво ще рече това? Ако искате незаверен препис от акт за чужд имот и не ви го предостави самият собственик, ще трябва да се обърнете към адвокат или нотариус, а няма да можете сам да се снабдите с него от службата по вписванията, обясняват от правния сайт “Лекс”.

Но нека видим какво пише и в Правилника за вписванията: чл. 42 (1) Всеки може да поиска справки по вписванията, отбелязванията и заличаванията, извлечения от съдържанието на всички книги и регистри, незаверен препис от всички вписани и отбелязани актове или актове за заличаване, както и удостоверение за наличието или за отсъствието на вписване.

Тоест всеки може да поиска незаверен препис от всеки човек, стига да има електронен подпис в системата.

И тук идва разковничето – отнемането на това право би довело до ограничаване работата на колегите разследващи журналисти, които имат възможност да проверяват сигнали за корупция при покупко-продажби на имоти, така и за граждани, които може да планират сделка.

А както знаем всички, в правото има едно златно правило:

прозрачността е най-добрата превенция.

Ако тя бъде орязана, общодостъпни ще останат само справките по вписванията, отбелязванията и заличаванията, както и удостоверенията за наличието или за отсъствието на вписване… крайно недостатъчно, за да се реши какво да правим със слона в стаята.

Не стига това, но и така обсъжданият списък с над 4400 държавни имота за продан бе махнат от сайта на МРРБ с довода, че много институции са пожелали да нанесат корекции.

След надигналото се недоволство кабинетът “Желязков” реши да предложи на народните представители те да приемат решение, с което да не се извършват продажби на държавни имоти по Програмата до нейното одобрение от парламента. Само да уточним – депутатите са отпуск до 3 септември.

Освен това от правителството заявиха, че продажби „по реда на тази програма не се осъществяват“, както и че списъкът с имоти е „публично достъпен с цел пълна прозрачност и информираност на обществото”.

За второто, както и стана ясно по-горе, може да поспорим, защото вече няма нищо качено на сайта на регионалното министерство свързано с въпросните имоти. А твърдението, че продажби не се извършват, блогърът Боян Юруков го опроверга с аргументи от своята карта.

След наша проверка в Агенцията за публичните предприятия и контрол (АППК) става ясно, че наистина има минали търгове и предстоящи такива.

И каква е накрая картинката от изминалата седмица?

Министерството на правосъдието иска да ограничи прозрачността при продажбата на имоти, като публикува проект за обсъждане, по който мненията се събират до 9 септември (малко след края на почивката на депутатите) и Министерски съвет решава да прехвърли „горещия картоф“ – казуса със списъка с 4400 имота за продан – на Народното събрание и така да си измие ръцете с него – че народните избранници ще решават какво да се прави с държавната собственост.

Решение, за което имаме съмнение, че ще е взето след дълбока мисловна дейност, понеже парламентът не разполага със списъка с имотите, а докато няма внесен официален документ в парламента, може само да гадаем или да се позоваваме на колеги журналисти, които, както вече стана ясно, при цялата дандания от последната седмица ще бъдат с поорязани възможности за работа.

Едно е сигурно: намесени са имоти, от които уж държавният бюджет трябва да спечели, но ние отново ще се чудим кой е реалният облагодетелствал се от цялата ситуация.

Но да се върнем на Министерството на правосъдието и неговата позиция по проекта да се ограничи достъпът до данни от Имотния регистър.

Мотивите им са следните: “…цели се да се осигурят по-добри гаранции за защита на правото на собственост, да се избегне намесата в личната сфера на гражданите и да се ограничи възможността за извършване на имотни измами”. Твърди се още, че досегашната публичност има “обратна функция и излага на риск собствениците“.

Всъщност, ако поразсъждаваме трезво над някои по-известни имотни измами в публичното пространство, ще видим, че длъжностните лица, до чийто кръг ще се ограничин достъпът до документи, често именно те са замесени в далаверите, за което сме писали и в публикацията „Без мокри гащи, раци не се ловят – “Аферата Драгалевци”. Защо?

Уважаеми читатели, с незаверен препис не може да се открадне имот,

без да се намеси длъжностно лице.

Това означава, че мярката, която предлага министърът на правосъдието няма да промени ролята на престъпните схеми, а в най-добрия случай ще има временен ефект. А както знаем, няма нищо по-постоянно от временните решения!

Още по-сериозен аргумент, че има нещо абсурдно в доводите, че „предлаганото ограничение ще осигури по-добри гаранции за защита на правото на собственост“, е, че и адвокатите са против промяната.

Представителят на Висшия адвокатски съвет Валя Гигова, заяви, цитирана от „Лекс„, че: “Ограничаването на възможността за получаване на преписи ще доведе до възобновяване на корупционните практики в службите по вписванията…”, като нейните мотива са, че трябва да се създаде действащ имотен регистър, а не да се кастрира публичността. И някак си след всичко изброено дотук, няма как да не се замислим какъв ще е възможният резултат.

Резултатът ли…

По-лош контрол с по-лесна почва за корупция и фалшификации, като вместо светлина ще се хвърля сянка над добре забравените или по-скоро никога не разгласяваните схеми. Схеми, пазени от силните на деня. Денят, в който с нетърпение ще очакваме следващия неизвестен на никого търг.

И както са казали народните мислители: “Клин клин избива”. Новата любов служи за лечение на старата, бирата помага за махмурлука, а борбата с имотната мафия всъщност ѝ помага да проникне по-навътре в социалния нерв.