Япония отбелязва 80 г. от атомната бомбандировка над Нагасаки

Снимка: Getty images

На 9 август 2025 г. Япония отбеляза 80-годишнината от атомната бомбардировка над Нагасаки – едно от най-мрачните събития в човешката история, довело до смъртта на десетки хиляди и оставило дълбоки белези върху оцелелите и техните семейства.

Точно в 11:02 ч. сутринта местно време беше запазена запазена минута мълчание. Това е часът, в който в заключителните дни на Втората световна война плутониевото устройство с кодовото име „Дебеланкото“ е пуснато от американски бомбардировач и се взривява над пристанището на града. До бомбардировката се стига след тази в Хирошима, с което Нагасаки става вторият в световната история град, станал мишена на ядрено нападение.

Японският премиер Шигеру Ишиба заяви, че страната ще продължи твърдо да води световните усилия за постигане на „свят без ядрена война и без ядрени оръжия“. Той обаче не коментира Договора за забрана на ядрените оръжия от 2021 г., подписан от редица държави по време на конференция на ООН, въпреки настояванията на Хирошима и Нагасаки Япония да се присъедини към него.

На възпоменателната церемония в Парка на мира в Нагасаки присъстваха представители на 94 държави и региона.