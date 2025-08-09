РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Зеленски е категоричен, че Украйна няма да отстъпи територии на „окупатора"

Зеленски е категоричен, че Украйна няма да отстъпи територии на "окупатора"

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че страната му няма намерение да отстъпва нито една своя територия. Той подчерта, че позицията по териториалния въпрос вече е заложена в Конституцията на Украйна и никой не може и няма право да се отклони от нея.

„Украинците няма да дават своя земя на окупатор. Украйна е готова за реални решения, които могат да доведат до мир. Всякакви решения срещу нас, всякакви решения без Украйна са едновременно и решения против мира. Те нищо няма да дадат. Това са мъртви решения, които никога няма да сработят. А ние се нуждаем от реален, жив мир, който хората ще уважават. Ние сме готови заедно с президента Тръмп, заедно с всички партньори да работим за реален, и главното – продължителен мир, който няма да рухне заради прищявка на Москва„, каза Зеленски.

Обръщението очевидно е отговор на изявленията на американския президент Доналд Тръмп, че се преговаря за „обмен на територии“ между Русия и Украйна, който ще сложи край на войната. Той ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Аляска на 15 август.

