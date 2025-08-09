Започна дългоочакваният ремонт на бул. „Ломско шосе“ в София. Строителните дейности стартираха в участъка от ул. „107“ до бензиностанцията при моста на жп линията в ж.к. „Обеля“, като движението там ще бъде временно затворено до 10 август.

Пътният участък не е обновяван от години и е в лошо състояние. Ремонтът цели да подобри пропускателната способност и безопасността, като настилката на моста ще бъде фрезована и изцяло преасфалтирана.

От Столична община обясняват, че дейностите се извършват в почивните дни на август, когато трафикът е по-слаб, за да се избегнат сериозни затруднения в делничните дни. По време на ремонта е забранено преминаването на превозни средства по булеварда между ул. „107“ и бензиностанцията на ул. „Васил Левски“.

Автобусните линии 30, 31 и 150 ще се движат по променени маршрути, а за обходни пътища към и от София се препоръчва използването на трасетата между бул. „Рожен“ и Северната скоростна тангента, както и Околовръстния път и бул. „Сливница“.