Петър Петров, търговски директор в Samsung България, пред Banker Special: За въображението ни граници няма

В най-новия брой на списание Banker Special (бр. 80) търговският директор „Мобилни продукти“ в Samsung България Петър Петров разказва за това как иновациите са част от идентичността на бранда и как за въображението им няма граници. Публикуваме разговора с него без съкращения.

Г-н Петров, от Samsung сме свикнали да виждаме последните иновации в технологиите, но наскоро Вие преобърнахте представите за мода в България.

– Samsung e технологичен лидер и иноватор, и се стремим да разгръщаме вратите към светове, за които нашите потребители и не подозират, че съществуват. Разбира се, не сме технократи – търсим красотата във всичко, което създаваме. И тук имам предвид тенденциите в технологиите, дизайна, модата. Така се роди идеята за първото по рода си изцяло AI генерирано модно шоу в България – внушителен спектакъл по повод глобалната премиера на новите ни супер тънки сгъваеми смартфони Galaxy Z Fold7 и Flip7.

Мода и изкуствен интелект – как се свързват тези две понятия?

– За трета година преплитаме модата и технологиите в невиждано за България модно шоу. Когато става дума за модна колекция, всеки си представя облекла, създадени от ръцете на дизайнер. При нас обаче дизайнерът е изкуственият интелект, който, благодарение на идеите на екип от висококвалифицирани специалисти в сферата на технологиите и дизайна, създаде палитри, текстури и форми, вдъхновени от нашите най-нови сгъваеми AI смартфони.

Как нашите читатели могат да си представят едно такова модно шоу?

– Впечатляващи триметрови холограми и колекция от над 60 AI генерирани облекла. Приложихме силата на ИИ от създаването на колекцията до нейното представяне. Пред феновете на модата и технологиите се разгърна един свят от мащабни светлинни изображения, сред които холограмите на Александра Богданска, Дара и Наум Шопов – част от Galaxy отбора на Samsung.

А в какъв стил е колекцията?

– Експертите я определят като комбинация от финес и практичност, богатство от палитри, текстури и форми. Има екстравагантни костюми, сякаш излезли от касов филм, облекла като от приказка.

В какво се състоеше предизвикателството?

– За въображението ни граници няма – иновациите са част от идентичността на бранда. Сами се предизвикахме да създадем AI модна линия, в която всеки елемент да изглежда перфектно на екрана на компютъра, но и при трансформацията в триметрови холограмни изображения на живо. За холограмния спектакъл Александра Богданска, Дара и Наум Шопов своите фаворити сред облеклата, и те трябваше да се изработват физически само за няколко дни.

Тримата посланици на бранда в изящно изработените облекла бяха заснети с избрания от тях модел за целите на създаването на холограмите – така пред смаяните погледи на публиката те дефилираха като триметрови холограмни фигури.

Гледни точки

Мода и технологии и сгъваемите смартфони. Попитахме Александра Богданска и Николета Лозанова – бранд-посланици на Samsung

Александра Богданска

Какво си помислихте, когато преди години видяхте първия сгъваем Galaxy Z?

Как е възможно дисплеят да се прегъва и след това отново да работи!

Kой е първият момент през деня, в който посягате към телефона си?

Веднага щом отворя очите – за да видя колко е часът и дали не съм се успала случайно.

Какво бе последното нещо, за което попитахте асистента на телефона си?

Как е прието по етикет да изплюеш костилката от маслината, когато се храниш?

Мода и технологии – къде според Вас е пресечната точка?

– Модерният дизайн, красивите форми и разнообразните цветове – това бе началото. А сега AI асистентът може да сътвори цялостна визия или да ти помогне да съчетаеш дрехите, с които разполагаш.

Ако имахте кристална топка – как според Вас ще изглежда флагманът на Samsung по същото време след 10 години?

– Ще бъде с дебелина на дебитна карта, прозрачен и ще чете мисли.



Николета Лозанова

Ако трябва с три думи да опишете бранда Samsung, кои биха били те?

– Иновация, стил и бъдеще.

Защо според Вас през последните години сгъваемите мобилни устройства станаха толкова популярни?

– Сгъваемият телефон е заявка за силна идентичност. В свят, в който всички смартфони си приличат, Galaxy Z предлага нещо ново, дръзко и вълнуващо. Съчетава носталгията по сгъваемите телефони от миналото с технологиите на бъдещето. Огромен, красив дисплей, когато ти е нужен, и компактно и стилно устройство, което се побира във всяка дамска чанта.

В коя част на деня телефонът е най-често в ръцете Ви?

– За мен целият ден е моят телефон!

Коя е любимата функция във Вашия сгъваем телефон от серията Galaxy Z?

– Функцията, която промени начина, по който създавам съдържание! Обожавам възможността телефонът да стои самостоятелно, сгънат под всякакъв ъгъл. Това ми дава пълна свобода – мога да правя перфектните селфита, да заснемам видеа и да участвам във видео разговори.